Protesta e opozitës, reagon edhe BE: Çështje urgjente ulja në dialog

Bashkimi Evropian dhe selitë diplomatike të vendeve evropiane në Tiranë, e quajnë urgjencë uljen e palëve në dialog me njëra-tjetrën për t’i dhënë fund krizës që sipas tyre do të ndikonte drejtpërdrejtë në të mirën e qytetarëve shqiptare sa i përket procesit drejt anëtarësimit në BE.

Në një deklaratë pak orë para protestës së opozitës, delegacioni i BE-së dënon aktet e dhunës dhe i bën thirrje udhëheqësve politike të protestës që të sigurojnë që tubimi të jetë paqësorë. Po ashtu një apl shkon edhe për policinë, ku BE thekson se edhe në rast provokimesh, autoritetet duhet të veprojnë në zbatim të ligjit me vetëpërmbajtje.

Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe Ambasadat e Shteteve Anëtare të BE në Shqipëri, respektojnë plotësisht të drejtën themelore të qytetarëve të Shqipërisë për të demonstruar. Megjithatë, ne përsërisim rëndësinë e ushtrimit të kësaj të drejte në mënyrë paqësore.

Ne dënojmë aktet e dhunës që kanë ndodhur në protestat e mëparshme dhe u bëjmë thirrje udhëheqësve të protestës si dhe autoriteteve shqiptare që të sigurojnë që demonstrata e sotme të zhvillohet në mënyrë të rregullt dhe paqësore. Të gjitha palët e përfshira kanë përgjegjësinë për të garantuar sigurinë e atyre që janë në rrugët e Tiranës sonte. Nuk ka vend për dhunë në një protestë paqësore. Autoritetet e zbatimit të ligjit kanë përgjegjësinë për të vepruar me vetëpërmbajtje, edhe nëse provokohen.

Për të mirën e qytetarëve shqiptarë, shumica e të cilëve dëshiron të shohë që vendi të bëjë përpara me procesin e reformave dhe të ecë drejt anëtarësimit në BE, ne i bëjmë thirrje të gjitha palëve të mbështeten në ofertën ekzistuese për dialog me synim për të gjetur një rrugëdalje nga situata aktuale politike si një çështje urgjente.

