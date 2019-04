Protesta e opozitës, shkon në 45 numri i të shoqëruarve

Ju sugjerojme

Janë 45 persona të shoqëruar deri më tani nga Policia, pasi akuzohen për dhunën ndaj Policisë para Kryeministrisë dhe te Parlamenti. Shoqërimet kanë vijuar gjatë natës, por edhe në orët e para mëngjesin e sotëm. Mbrëmjen e djeshme, menjëherë sapo u mbyll protesta, u shoqëruan 20 persona, ndërkohë që 25 të tjerë janë ndaluar gjatë natës.

Për 4 orë, opozita protestoi sërish këtë të shtunë, fillimisht para Kryeministrisë e më pas tek Parlamenti. Edhe në këtë protestë nuk munguan aktet e dhunës dhe përplasjet me policinë. Protestuesit hodhën tymuese, flakadanë e kapsolla në drejtim të policisë, ndërsa kjo e fundit u kundërpërgjigj me gaz lotsjellës e ujë me presion.

Të plagosur mbetën si efektivë policie ashtu dhe protestues. 5 punonjës policie u dërguan në Spitalin e Traumës me dëmtime kryesisht nga lëndët piroteknike dhe sendet e forta. Ndërsa Partia Demokratike deklaroi se 15 protestues mbetën të plagosur.

