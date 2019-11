Protesta kundër Borchardt, Berisha: Policia arreston 70-vjeçaren

Ju sugjerojme

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar sot në Facebokun e tij mesazhin e një qytetari, që denoncon arrestimin e një banoreje të zonës së Unazës së Re për protestat kundër ambasadorit të OSBE-së, Bernd Borchardt.

Në denoncimin që i ka mbërritur Berishës, thuhet se zonja e cila është 70 vjeçe, është arrestuar pasi ka protestuar kundër ambasadorit të OSBE.









“Nje akt banditesk i narkoshtetit, arresotjne zonjen sepse protestoi kunder Brochard. Denoj me ashpersine me te madhe aktin banditesk te gangstereve me uniforme dhe kerkoj lirimin e saj te menjehershem”, shkruan Berisha.

