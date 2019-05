Protesta/ Luan Rama: S’ka forcë që i ndal shqiptarët

Ju sugjerojme

Zv.Kryetari i LSI-së, Luan Rama tha në një prononcim për mediat nga selia në përfundim të marshimit, se me protestën e sotme, shqiptarët nuk ka forcë që ti ndalë në misionin e tyre. “Me protestën e tyre, me marshimin e tyre sot demostruan se nuk ka forcë t’i ndalë, në misionin e tyre, shqipëria europiane me zgjedhje të lira. Nën këtë frymë vendosmërie do të vazhdojmë ditë pas dite deri sa shqipëria të shpëtojë nga junta kriminale. Protestat revolta e marshimi i fitoret do të vazhdojë pa ndërprerje. “ u shpreh Luan Rama.

