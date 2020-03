“Protesta në të gjithë Shqipërinë”/ Meta: Nuk synoj të bëhem kryetar opozite dhe as kryeministër

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Presidenti Ilir Meta ka sqaruar sot se lëvizja e nisur prej tij e cila startoi me protestën e 2 marsit, synon mbrojtjen e Kushtetutës dhe Republikës, ndërsa nuk ka për qëllim të bëhet kryetar i opozitës apo kryeministër. “Ky është projekti im i vetëm deri në 24 korrik 2022″, thotë Meta përmes një postimi në rrjetet sociale. Aludimet e kundërta në media, të cilat flasin për një projekt politik të kreut të shtetit, Meta thotë se janë konspiracione. Ai paralajmëron se protestat do të shtrihen në të gjithë vendin, deri në rivendosjen e vullnetit të sovranit në çdo institucion.



Postimi i Metës

Mos u lodhni kot me konspiracione!

Jam Presidenti i Republikës dhe lider i sovranitetit dhe unitetit kombëtar, në mbrojtje të Kushtetutës, lirisë dhe demokracisë!

Ky është projekti im i vetëm deri në 24 korrik 2022! Nuk synoj, as për Kryeministër, dhe as për kryetar opozite deri atëhere. Por nga 2 marsi unë kam zbritur në shesh dhe do të vazhdoj shesh më shesh, në të gjithë Shqipërinë derisa të rivendosim vullnetin e sovranit në çdo institucion.

Po, qeveria duhet të ketë frikë nga POPULLI, jo POPULLI nga qeveria. 🇦🇱









Etiketa: Ilir Meta