Protesta, Rama-Bashës: Faturën e pret sovrani në 30 qershor

Pasi kryedemokrati Lulzim Basha mbylli protestën katër orëshe të opozitës para Kryeministrisë dhe Parlamentit, ku pati edhe përplasje me policinë e përdorim të gazit lotsjellës, reagoi sërish kryeministri Edi Rama.

Kreu i qeverisë me anë të një postimi në Tëitter ka ironizuar fjalimin e Bashës, ndërsa shkrimin e tij e ka shoqëruar me një foto të një polici që ka mbetur i lënduar në protestë dhe që po merr ndërhyrjen mjekësore.

Postimi i plotë

Nëse kjo ishte protestë e madhe atëherë filxhani është shkencë, Saliu është astronom dhe pakica ështē shumicë! Në fakt kjo s’ishte as e madhe, as e denjë po thjesht e turpshme për PD – LSI! Këta humbës të pashërueshëm po rrisin çdo ditë faturën që do u presë Sovrani në 30 qershor.

Etiketa: Edi Rama