Klevis Balliu në arrest me burg, ja akuzat që rëndojnë mbi të

Ju sugjerojme

Klevis Balliu do të qendrojë së paku 48 orë në paraburgim. Ish-deputetit demokrat i është komunikuar masa e arrestit ,disa orë pasi u shoqërua me furgon policie. Ndaj tij rëndojnë akuzat; kundërshtim i punonjësve të policisë; goditje për shkak të detyrës dhe pjesmarrje në tubim të paligjshëm.

Kujtojmë se paraditen e sotme banorët e Unazës së Re që protestojnë prej 6 muajsh kundër shembjes së banesave zunë rrugën teksa pritej të mbërrinte Kryeministri. Në fakt Rama po vizitonte një biznes pranë mbikalimit tek Shkolla Teknologjike, ndërsa banorët sapo e mësuan vizitën e Ramës, u organizuar për bllokimin e rrugës. Gjendja u agravua me përplasje fizike mes policisë dhe protestuesve. Klevis Balliu ishte mes protestuesve kur u shoqërua me furgon drejt komisariatit nr.6.

Masa e sigurisë është paraprake, ndërsa pritet të dalë në gjykatë brenda 48 orëve. Do të jetë Gjykata e Shkallës së Parë në Tiranë që do të vendosë nëse Balliu do hetohet në liri apo në burg.

Sakaq, lidhur me këtë ngjarje ka reaguar ashpër kryedemokrati Basha. Duke folur nga Shkodra pasditen e sotme, ai tha se Rama po kthehen burgun politik në vend, ndërsa iu drejtua me fjalët: I ke orët e numëruara!

/MAPO.al

Etiketa: arrestime