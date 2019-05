Protestat e opozitës, Rama del në takim me gazetarët

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama do të dalë në një konferenc për media në orën 14:00. Rama do të takohet me gazetarët ku do ti përgjigjet pyetjeve, por do të jap dhe qëndrimin e tij në lidhje me protestën e opozitës. Rama në një status në rrjetet sociale shkruan se do ti përgjigjet pyetjeve në lidhje me një “grupim të dëshpëruar politik që po orvatet të imponohet përmes dhunës”.

“Në 14.00 me gazetarët për të komunikuar me opinionin publik në këto momente,kur një grupim i dëshpëruar politik orvatet më kot të imponohet përmes dhunës së verbër, në qorrsokakun pa rrugëdalje të dështimit ku ka hyrë me këmbët e veta #QetësidheVendosmëri për Shqipërinë që duam”, shkruan Edi Rama.

Etiketa: rama kofnerenc me gazetaret