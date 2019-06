Protestë para Bashkisë Durrës: Dako në burg, Rama të dorëhiqet

Ju sugjerojme

Të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike Durrës kanë zhvilluar pasditen e sotme një protestë para bashkisë së qytetit. Me pankarta në duar ku shkruhej “Poshtë Narko-Shteti”, “Dako= Histori Krimi + Dështimi”, “Po në qoftëse nuk votojmë PS, do na çojnë te shpia”, “Boll më, shtetin mafioz do e shkulim nga themelet”, etj, të rinjtë kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe dërgimin pas hekurave të kryebashkiakut Dako.

Protesta e të rinjve erdhi pas skandalit të përgjimeve të publikuara sot nga gazeta gjermane Bild.

Gjithashtu janë hedhur vezë ndaj fasadës së bashkisë, ndërsa disa të rinj kanë goditur me shkelma derën hyrëse të këtij institucioni.

