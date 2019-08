Prrenjas/ Rira: Nuri Belba hyri në bashki si Ali Baba me 40 hajdutë

Ju sugjerojme

Ish-kryebashkiakja e Bashkisë së Përrenjasit, Miranda Rira me anë të një statusi të shpërndarë në rrjetet sociale ka hedhur akuza ndaj kryebashkiakut të ri të kësaj Bashkie, Nuri Belba, duke thënë se ai ka hyrë në zyrë duke thyer derën.

Më pas në reagimin e saj Rira e cilëson Belbën si Ali baba me 40 hajduta.

Reagimi i plotë i Miranda Rirës

Dhunohen dhe shkelmohen dyert e institucionit te bashkise Prrenjas!

Pseudo-Kryetari i dale nga votimet farse te 30 Qershorit, me disa persona te tjere te paautorizuar kane shkuar ne ambjentet e bashkise pas orarit zyrtar dhe kane hapur me trapan e shkelma dyert e bashkise!

Nen ndikimin e alkolit dhe duhmen e rakise, pas drekimit per 6 ore ne nje nga restorantet e zones, Kryetari mësyu ne bashki, duke dhene edhe intervisten e tij te pare çoroditese🤯🤯🤯🤯

Kryetar po te kujtoj se duke shqyer dyert e bashkise, ke dhunuar institucionet e shtetit! Kur hyra ne ate godine 4 vjet me pare, as shkelmova dyert dhe as theva xhamat! As une dhe asnje nga ish – kryetaret e meparshem nuk kane zbarkuar ne ate zyre ne ate menyre si Ali Baba dhe 40 hajdutet! Ne fund keni treguar se kjo eshte pasqyra juaj dhe sjellja e Rilindjes: dhuno, uzurpo, grabit e plaçkit!!

Ajo godine nuk eshte prona ime por e publikut, e njerezve! Te gjithe ata qe kane dhunuar dhe shkaterruar pronen publike, do te ndiqen edhe penalisht!

