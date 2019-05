PS do çelë fushatën te Parku Olimpik, të dielën Rama prezanton Pjerin Ndreun

Ju sugjerojme

Zbardhen detaje nga darka e Edi Ramës me ministra dhe deputetë, drejtues politik të PS në qarqe, me fokus zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Mbledhja po zhvillohet te vila nr.31 në zonën e bllokut, e njohur ndryshe si vila e Enver Hoxhës.

Mësohet se PS do të çelë zyrtarisht fushatën të shtunën në orën 19:00 te Parku Olimpik i Tiranës. Një ditë më pas, kryeministri Edi Rama do udhëtojë drejt Lezhës ku do të prezantojë Pjerin Ndreun si kandidat për Bashkinë. Lezha do të jetë edhe pikënisja e turit të Ramës me prezantimin e kandidatëve të PS në 61 bashkitë e vendit.

Zgjedhjet vendore këtë herë janë të pazakonta për shkak se ato i ka bojkotuar opozita.