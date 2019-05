PS e vendosur drejt zgjedhjeve, Rama: Janë dhe ca detaje të fundit

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka folur shkurt pas mbledhjes së sotme të Kryesisë së PS-së, e cila zyrtarizoi listën e kandidatëve të partisë për zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Kreu i qeverisë tha se gjithçka po ecën sipas parashikimeve, duke shtuar selia rozë po diskuton detajet e fundit lidhur me përgatitjen e saj në zgjedhje.

“Kemi pasur mbledhjen e kryesisë për kandidaturat për 61 bashkitë dhe për të diskutuar për listat përfundimtare për këshillat. Nesër të gjithë të deleguarit do të jenë në qarkun përkatës për të shpallur kandidaturat e miratuara në prani të kandidatëve të grupeve drejtuese të fushatave dhe më pas do të fillojmë fushatën. Në Peqin kemi vendosur për të gjitha bashkitë, janë disa detaje të fundit që janë cështje qarqesh dhe nuk ka asnjë problem, të deleguarit kanë mandatin per ti konkluduar per te gjitha”– tha Rama.

Kryeministri priste pyetje nga mediat, por gazetarët kanë hezituar dhe Rama u është drejtuar pasi mbarimit të prononcimit: “Kaq”?, ndërsa shtoi më tej: “Jeni bërë shumë të mirë, edhe unë do të bëhem shumë i mirë me ju”.

