“Pse jemi i vetmi vend në rajon që s’bëjmë zgjedhje të parakohshme?”

Duke i konsideruar zgjedhjet e parakohëshme si një dalje nga kriza, si një valvul shkarkimi nga ngërci ikrijuar, kreu i PDIU vlerëson se jemi vendi i vetëm në rajon, ndoshta në botë, që në këto 30 vite nukkemi bërë zgjedhje të parakohëshme. Zgjedhjet e paarkohëshme, sipas tij janë një rit dhe forcim i demokracisë.

“Në të gjithë këtë krizë shumëdimensionale, sigurisht që forcat politike të përgjegjshme bëjnë të vetminakt që janë zgjedhjet e parakohshme. Pra, kriza shfryn tensionet në demokraci në zgjedhje tëparakohshme dhe opozita i afroi fillimisht, para djegies së mandateve, pikërisht zgjedhjet eparakohshme. Shqipëria është i vetmi vend që në 30 vite nuk ka bërë zgjedhje të parakohshme. Si rregulldemokracie, i ka bërë Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Italia, Franca madje dhe Turqia. I vetmi vend në botëqë nuk ka bërë zgjedhje të parakohshme është Shqipëria. Atëherë në këto kushte të krizësshumëdimensionale vazhdon ajo që quhet dhe në politologji, bejsbolli kushtetues. Pra qeveria, më saktëRilindja dhe Edi Rama, vazhdojnë t’i bien opozitës, ta vendosin pas murit, që ju jeni armiqtë, ju jeni ekeqja, ndërkohë që kanë 6 vite që qeverisin shumë keq”, thotë Idrizi për Mapo.Situata aktuale sipas tij është e rëndë, dhe nuk ka garanci për zgjedhje të lira e të ndershme.“Nuk mund të hyjmë në këtë situatë të përdorimit të shtetit dhe vjedhjes masive, dhe të kemi një fat kufati është i paracaktuar. Administrata shtetërore ka qenë me 120 mijë veta, 80 mijë në pushtetinqendror dhe 40 mijë veta pushteti lokal. Sot ka shkuar në 160 mijë veta. Pra, janë shtuar 40 mijë të tjerë.Me 5 veta në shtëpi, ja ku erdhi diferenca për 200 mijë votash. Prapë sistemi politik i yni ka nevojë tëndryshojë. Partitë politike nuk dalin para shqiptarëve si të djathta dhe të majta, por dalin si disa njerëzqë duan të heqin disa njerëz të tjerë. Madje-madje, herën e fundit Edi Rama doli me tepsi e me timon.Tani të gjitha këto e sollën Shqipërinë në një moment për të diskutuar dhe vënë në dyshimdemokracinë”, shton Idrizi.

