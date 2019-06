“Pse me xhinse të grisura?”/ Ja si i kthehet Mustafa Nano Çanit

Ju sugjerojme

Mustafa Nano është vendosur në ‘siklet’ nga Arjan Çani, teksa ishte i ftuar mbrëmjen e së premtes në emisionin “Zonë e Lirë”. I veshur sportiv, me xhinse të grisura dhe një bluzë të gjelbërt, Arjani nuk ka ngurruar t’ia komentojë look-un.

“Pse ke ardhur sot me xhinse të grisura te emisioni im? Më pëlqen shumë! Me këto xhinse nuk shkon asnjëherë te emisioni jot”-iu drejtua Arjani, i cili mori nga Nano si përgjigje: “Sepse emisioni jot të jep shansin të jesh vetvetja, sepse është emision i shkriftuar sportiv. Një nga arsyet që vij këtu, kjo është. Këtu mund të vish dhe me brekë, kanotjere”.

