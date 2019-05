“Pse nuk kam pranuar këshillën dashamirëse për të hyrë në zgjedhje”

Ju sugjerojme

Kryetari i PD, Lulzim Basha, tha se nuk e ka pranuar këshillën dashamirëse për të hyrë në zgjedhje, pavarësisht se sondazhet janë në favor të opozitës.

“Në këtë betejë ka shumë nga ata që thonë se ne duhet të investohemi vetëm për largimin e Ramës. Keni shumë të drejtë. Po e përsëris shkoqur: kjo nuk është luftë për pushtet, kjo nuk është luftë për karrige, kjo është një betejë për një transformim të thellë demokratik. Nëse ndërrohen karriget dhe ky pushtet i qelbur qëndron, atëherë do jemi sërish në krizë. Kjo është arsyeja pse nuk e kam pranuar këshillën dashamirëse për të hyrë në zgjedhje, edhe pse sondazhet na favorizojnë”, tha Basha.

“Këto nuk do ishin zgjedhje, do ishin luftë mes bandave. E vërtetë është se këto vite nuk kemi bërë betejë me PS-në, me idetë që ndajnë të majtën dhe të djathtën. Ne jemi për taksa më të ulëta dhe shtet më të vogël. Por nuk dua të futem në këtë debat të munguar me PS-në. E vërteta është se beteja jonë ka qenë me Rrahman Rrahjet, me Shullazt, me Bajrët, me Çelët, me Ymer Lalët. Këta kanë qenë administratorët e vërtetë të procesit zgjedhor në emër të Edi Ramës, Damian Gjiknurit, Taulant Ballës, Saimir Tahirit. Për këtë arsye, me zgjidhjen që propozojmë, i bëjmë shërbim të madh vendit”.

“Dosja 339 dhe 184 janë themeli i ngrehinës të së keqes që ka zaptuar sot Shqipërinë. Që të hetohen këto dosje, na duhen prokurorë dhe gjyqtarë të pavarur, ndaj Rama ka investuar gjithçka për të kapur prokurorinë dhe gjykatat. Damian Gjiknuri duhej të ishte sot në burg si organizator i shitblerjes së votave në Dibër me Ymer Lalën”.

“Edi Rama kërkon të diktojë një tjetër zgjedhor, ku kryebashkiakët të mos jenë produkt i votës, por produkt i bashkëpunimit të Ramës me kriminelët dhe oligarkët. Ne jemi në periudhën kur i gjithë pushteti është në një dorë, kur ekonomia është në duart e pesë oligarkëve. Edi Rama ka këtë plan dhe nuk ndalet derisa ta ndalim. Ndonëse sot foli me tone të ulëta, plani i tij është të godasë, të frikësojë dhe shkurajojë. Kjo është arsyeja që në vend që në burg të jetë Damian Gjiknuri dhe oligarkët që fshihen pas falsifikimit të firmës për Unazën, u arrestua Klevis Balliu pasi doli në krah të qytetarëve që po dhunoheshin barbarisht. Kjo është arsyeja e rrahjes barbare të Sahit Dollapit, për të provuar se sa larg mund të shkojë me të gjitha pushtetet në një dorë”.

