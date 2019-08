Pse nuk thotë Kajmaku që kam udhëtuar rregullisht në Greqi?

Ju sugjerojme

Kryetari i Bashkisë së Vorës, pas votimeve të 30 qershorit, Agim Kajmaku, është denoncuar sot nga PD, ku sipas kësaj force politike janë të gjitha indiciet që ai të ketë një precedent penal në Greqi, cka nuk e ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit. PD i kërkon prokurorisë të hetojë këtë rast. Ndërkohë, ka sjellë si fakt, sipas saj, atë që, Kajmaku nuk ka udhëtuar për shumë vite drejt Greqisë, cka dëshmon se ai mund të ketë probleme të tipit, denim, ose debim.

Kajmaku ka reaguar menjëherë. Ai ka hedhur poshtë gjithcka, dhe ka thënë se nuk ka asnjë precedent. Kajmaku shprehet se ka udhëtuar vazhdimisht për arsye pune në vendet e BE. Por, pikërisht tek ky detaj i përgjigjes së tij, duket se fshihet djalli.

Kam udhëtuar në shumë vende të BE, thotë kreu i bashkisë Vorë.

Lind pyetja, pse nuk deklaron Kajmaku, që ka udhëtuar rregullisht në Greqi, cka është pika kryesore e akuzës që ka ngritur PD. Ai ka vërtetuar se prej vitit 2004 deri në maj të 2019 nuk ka shkelur atje.

Pse i shmanget ai kësaj pyetje? Nëse gjithcka është në rregull me të shkuarën e tij, ai duhet të kishte shkruar në reagim se: kam udhëtuar disa herë, ose shpesh herë në Greqi. Këtë ai nuk e thotë. Por përmend vende të BE.

Denoncimi i sotëm i PD, është një sfidë edhe për këtë forcë politike. Ndoshta kemi të bëjmë me një teknikë tashmë, si edhe më parë. Mundet që PD të ketë siguruar një dokument, dhe e nis cështjen në këtë mënyre, ku i denoncuari në fillim reagon me energji e patos, e më pas bie brenda. Sic ndodhi me Pjetrin.

Por, përtej kesaj, nëse PD arrin të vertetojë edhe këtë rast, atëherë 30 qershori i Edi Ramës merr një goditje të papërballueshme. Jo se ishte e vogël, e lehtë apo e durueshme plaga që mori Edi Rama me rastin e Valdrin Pjetrit, prej të cilit u distancua me nerv. Po nëse i del edhe Kajmaku i Vorës, atëherë nuk kemi më të bëjmë me një rast të izoluar, por konfirmim edhe një herë të nje fenomeni, që është lidhja e fortë e pazgjidhshme e shefit të rilindjes me persona me të shkuar problematike. Cka do të sillte një triumf të opozitës dhe do ti jepte kredite të forta morale kauzës së saj, që në thelb është se: zgjedhjet me Edi Ramën nuk mund të jenë të lira e të ndershme.

