PSG fiton përballë Dortmund dhe pret biletën për çerekfinale

PSG ka eleminuar Dortmundin nga Champions League pas fitores së mbrëmjes së sotme me rezultatin 2-0, pasi në ndeshjen e parë ishte mundur në Gjermani me rezultatin 2-1.

Kanë qenë golat e Neymar dhe bernat në pjesën e parë që kaluan PSg për në fazën çerekfinale të Champions League.









Verdhezinjtë e Dortmund patën disa raste të pastra shënimi or nuk mundën të konkldojnë në gol. Ndërkohë që në fund të sfidës Dortmund ngeli me 10futbollistë pas daljes me karton të kuq të Emre Can.

