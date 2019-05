PSG “kthehet në sulm” për Donnarummën

Ju sugjerojme

Këtë herë lamtumira me Milanin mund të jetë e detyrueshme. PSG është gati të japë me një ofertë, që nuk mund të refuzohet nga Milani. Klubi kuqezi e konsideron portierin të pashitshëm, por i kushtëzuar nga çështja e “Fair Play Financiar”, duhet ta marrë në konsideratë një shifër të rëndësishme që shkon deri në 55 milionë euro. Një tjetër arsye që e detyron klubin kuqezi të “sakrifikojë” Donnarumma është mos kualfikimi i mundshëm në Ligën e Kampioneve. Kjo do të thotë se para të tjera do të mungonin në arkën e Milanit.

Etiketa: Donnarumma