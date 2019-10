PSG mendon për merkaton, shënjestron yllin e Juventusit

Ju sugjerojme

Mattia De Sciglio pritet të jetë goditja e madhe e Paris Saint Germain në merkaton e janarit. Problemet në prapavijë e kanë shtyrë gjigantin francez të futet në merkato dhe më konkretisht te Juventusi.

Objektiv kryesor i tyre është bërë De Sciglio, me “Le Parisien” që shkruan se ish-lojtari i Milanit pritet të transferohet në “Parc des Princes”. Kontrata e 27-vjeçarit me Juventusin skadon në vitin 2022, por një ofertë e kënaqshme do i gëzonte të gjitha palët.









Nuk përjashtohet që fillimisht, PSG të shfrytëzojë opsionin e huazimit dhe më pas blerjen përfundimtare të kartonit të tij.

Etiketa: PSG