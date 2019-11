Publikohen formacionet, ja si rreshtohen Roma e United

Ju sugjerojme

Roma kryeson grupin J në UEFA Europa League. Italianët numërojnë 5 pikë pas tre ndeshjeve të para, por asgjë për të ardhmen nuk është i sigurtë.

Kjo për shkak se në tabelën e klasifikimit ka shumë pak diferenca dhe sfida ndaj Monchengladbach shihet me mjaft interes.









Për këtë duel që starton në orën 21:00, janë zbuluar edhe formacionet zyrtare.

Monchengladbach: Sommer, Elvedi, Lainer, Jantschke, Wendt, Ginter, Zakaria, Thuram, Benes, Neuhaus, Stindl

Roma: Lopez, Kolarov, Smalling, Fazio, Santon, Mancini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Kluivert, Dzeko

Një tjetër sfidë mjaft interesante në Europa League është ajo mes Manchester United dhe Partizanit të Beogradit, me dy skuadrat që do të zbresin me këto titullarë.

Manchester United: Romero, Wan Bissaka, Maguire, Rojo, Young, Fred, McTominay, Rashford, Mata, Greenwood, Martial

Partizani B. : Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Natcho, Zdjelar, Scekic, Asano, Soumah, Sadiq

Etiketa: Borussia Monchengladbah