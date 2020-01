Publikohet VIDEO e plotë/ Kryebashkiaku i Bulqizës, Lefter Alla, duke marrë kokainë

Ju sugjerojme

Publikohet video e plotë e kryebashkiakut të Bulqizës, Lefter Alla duke marrë kokainë në banakun e një lokali. Më herët dolën disa foto të Allës teksa pinte lëndë narkotike, por ai reagoi duke mohuar që të ishte personi që duket në to. Por teksa është publikuar video, sipas gazetarit Artan Hoxha personi në këto pamje është kryebashkiaku socialist i Bulqizës, Lefter Alla.









Gazetari tha se pamjet janë kapur nga kamera sigurie dhe momenti është fiksuar disa kohë më parë.

“Kemi të bëjmë me një rast që është shumë i rëndë. Kjo konfirmon akuzat e PD që kërkoi të fusë me ligj testin për narkotikët për funksionarët e lartë. Është një rast që përbën problem. Kemi të bëjmë me njerëz që janë zgjedhur me votën e qytetarëve dhe marrin vendime për të mirën e qytetarëve. Për mirëadminstrimin e zonës. Problematika tjetër është se si është e mundur që këta persona i shpëtojnë filtrit të përzgjedhjes nga ata që i kandidojnë. Këtu është një ambient publik dhe bëhet fjalë për një moment diskreditues”, tha Artan Hoxha.

LEXO EDHE:

Etiketa: Artan Hoxha