Publikon foton e parë pas lirimit të Stresit, Kejsi: My bad boy…

Këngëtari Arkimed Lushaj, i njohur si Stresi, u lirua të premten nga qelia e paraburgimit, tetë muaj pasi u arrestua nën akuzë për bashkëpunim me një grup kriminal, armëmbajtje pa leje dhe përdorim të lëndëve narkotike. Stresi e festoi 33-vjetorin jashtë qelisë, me shumë gjasa me familjarët e tij.

E shoqja, e cila ndodhet momentalisht jashtë vendit, e ka uruar përmes një postimi në rrjetin social “Instagram”, ku nuk ka ngurruar t’i shprehë ndjenjat.

“Pasuri gëzuar ditëlindjen! Nuk prisja për ditëlindjen tënde të merrja unë dhuratën e shtrenjtë! Zoti të ndriçoftë çdo hap që hedh në jetë dhe të plotësoftë çdo dëshirë! Kurrë mos u dorëzo! Ke qenë je dhe to të jesh përjetësisht my bad boy for life, që gjithë jetën ma ke ndryshuar që me shikim të parë!”– ka shkruar krahas fotografisë së postuar Kejsi.

