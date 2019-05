Puna dhe dashuria, çfarë parashikojnë yjet për sot

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e mërkurë, 29 maj 2019. Njihuni me parashikimin për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Dashuria: Një përmirësim në sferën sentimentale, por ju ende duhet të prisni për të marrë dashurinë tuaj mbrapa. Kini besim, çdo gjë do të zgjidhet së shpejti. Zemrat e vetmuara do të jenë në gjendje të shpresojnë për surpriza të reja.

Puna: Edhe nëse nuk ju pëlqejnë ndryshimet e programit, fatkeqësisht nuk do të keni zgjidhje. Mos i harroni qëllimet tuaja.

Demi

Dashuria: Nga sot do të jeni të vetëdijshëm se pasionet dhe emocionet bëhen më intensive. Ju do të jeni në gjendje të pranoni disa kompromise për dashurinë. Beqarët nuk duhet të nënvlerësojnë një takim, ky mund të jetë një pikë kthese për ta.

Puna: Shumë probleme pune nuk janë zgjidhur por ata që kanë filluar një rrugë të re do të gjejnë zgjidhje.

Binjakët

Dashuria: Pasuria dhe pozitiviteti do ta bëjnë këtë ditë shumë të këndshme. Ju do të jeni gati të përballeni me përgjegjësi të reja në dashuri dhe mund të planifikoni angazhime afatgjata! Për beqarët, personi i duhur mund të arrijë, të aftë për rrëmbimin e zemrës së tyre.

Puna: Lajme të shkëlqyera në frontin e punës, do të keni kënaqësi të mëdha. Vetëm përpiquni të vendosni besim tek njerëzit e duhur.

Gaforrja

Dashuria: Nëse jeni çift, sot mund të kaloni një ditë relaksuese, duke larguar mendimet e këqija dhe duke ndier emocione të mira. Mundohuni të rrethoheni me njerëz që mund t’ju japin më shumë energji! Ditë e madhe edhe për beqarët, shumë dëshira do të bëhen të vërteta!

Puna: Do të ndiheni pak të lodhur për shkak të shumë përgjegjësive mbi shpatullat tuaja, por rezultatet do t’ju ngushëllojnë.

Luani

Dashuria: Mos i dashuroni njerëzit që kanë tendencë të tregojnë gënjeshtra, prandaj tentoni t’i largoni. Sot ju do të shpëtoheni nga miqtë e rremë të cilët nuk bëjnë asgjë, por të ndërhyjnë në jetën tuaj private. Për zemrat e vetmuara do të vijnë surpriza të reja që do të mbushin zemrën.

Puna: Nëse po kryeni një projekt të rëndësishëm, çdo polemikë apo shqetësim sot do të jetë shumë i bezdisshëm.

Virgjëresha

Dashuria: Një fazë e rëndësishme vazhdon për të lindurit e shenjës, edhe nëse dashuria nuk është pikërisht në momentin e saj më të mirë. Megjithatë, është planifikuar një rikthim për historitë që kanë kaluar nëpër një krizë. Korniza astralike është e favorshme për beqarët, takime dhe flirtime të papritura.

Puna: Sot mund të dukesh pak nervoz dhe i lodhur, po reflekton për perspektivat e tua të ardhshme.

Peshorja

Dashuria: Ju po përjetoni paqartësi në dashuri që nuk ju pëlqejnë. Nëse keni marrëdhënie për disa vite mund të jetë se jeni të lodhur, por para se të bëni një zgjedhje, mendoni për këtë! Beqarët janë në kërkim për diçka alternative për aventurat. Mos i nënvlerësoni mbledhjet.

Puna: Sa i përket punës, yjet sigurojnë zgjedhje të menjëhershme dhe shumë të rëndësishme për shumë të lindur të shenjës.

Akrepi

Dashuria: Ju jeni mbështjellë nga një energji e bukur, por Hëna në opozitë në shenjën tuaj mund të krijojë një nervozizëm të pajustifikuar pak. Përkundër gjithçkaje, marrëveshja me partnerin/en do të jetë e përsosur! Beqarët do të duhet të mbajnë sytë të përqendruar në qëllimet e tyre.

Puna: Në përgjithësi nuk ju pëlqen të takoni njerëz që pyesin për atë që thoni, por ka përparësi në punë.

Shigjetari

Dashuria: Nëse jeni në bilanc mes dy zgjedhjeve të rëndësishme në dashuri ju do të duhet të përpiqeni të mos veproni instinktivisht, por të dëgjoni më së shumti zemrën. Bëni rrugën për ndjenjat e vërteta, nxirrni pasionin! Beqarët do të duhet të ulin armët me veten me durim për të hedhur dritë mbi një çështje të ndjeshme.

Puna: Jupiteri ju fton që të mos jeni të sigurt për pasiguritë, edhe pse shumë situata ende nuk janë zgjidhur.

Bricjapi

Dashuria: Një ditë reflektimi, veçanërisht në sferën sentimentale. Ata që sapo kanë filluar një marrëdhënie, do të gjejnë veten duke bërë një përmbledhje. Saturni në opozitë do të sjellë nervozizëm në marrëdhëniet familjare. Beqarët, nga ana tjetër, do të bëjë takime të reja interesante.

Puna: Në punë dëshira për të ndryshuar, për të zhvilluar ide të reja dhe për të dalë nga monotonia bëhet e fortë.

Ujori

Dashuria: Do të jetë një ditë interesante dhe gjithashtu do të keni rastin të argëtoheni. Ju gjithashtu mund të përjetoni një ndjenjë të sapolindur në një mënyrë më të thellë. Takime të këndshme për beqarët, edhe nëse do të ketë kontrast, mund të lindë një ndjenjë me një person në të ardhmen.

Puna: Me Jupiterin në anën tuaj ju mund të përballeni me ndonjë komplikacion në punë me pozitivitet të madh.

Peshqit

Dashuria: Jepni më shumë vëmendje në jetën tuaj private edhe nëse disa pasiguri vazhdojnë t’ju shqetësojnë. Një person do të përpiqet t’ju tërheqë ju vetë, mos u jepni atyre që nuk ju meritojnë. Beqarët do të jenë të zënë me zgjidhjen e disa problemeve në familje.

Puna: Mërkuri në opozitë e bën të vështirë dialogun me kolegët, dikush do t’ju vendosë shkopinj nën rrota.

