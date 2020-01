Puna, fati dhe dashuria/ Ky është HOROSKOPI për vitin 2020

Ju sugjerojme

Njihuni me parashikimin e horoskopit për vitin 2020.

Si do të jetë dashuria, puna dhe fati sipas astrologut Paolo Fox për të gjitha shenjat.









Dashi

Viti i ri 2020 do t’ju japë mundësinë për të bërë ndryshime të thella në të gjitha fushat e jetës tuaj. Ky vit ju fton të eleminoni të kaluarën për t’u hapur drejt së ardhmes, një të ardhme që mund të gjurmoni dhe formësoni me muaj. Marsi do të hyjë në shenjën tuaj gjatë verës, dhe ju do të keni një qëndrim edhe më të vendosur. Kur ndërhyrja e të dashurit tuaj bëhet e tepërt, mund të çojë në konflikte të papritura dhe të forta. Ndryshimet që keni filluar të implementoni vitin e kaluar do fillojnë të japin fryte në pranverë. Sidomos në fushën profesionale, ku do të favorizoheni veçanërisht. Në vjeshtë do të ketë një rënie, energjia juaj do të ulet. Dhe periudha do të jetë veçanërisht e dobishme për të mbledhur ose forcuar rezultatet tuaja dhe për t’u përqëndruar në ndryshime të reja.

Demi

Horoskopi i vitit 2020 tregon se ky vit i ri do t’ju lejojë të zbatoni ndryshimet e nevojshme për të arritur ekuilibrin e ri që ju bën të lumtur dhe paqësor. Pranvera do të jetë koha më emocionuese. Me Diellin, Venusin dhe Mërkurin në aspektin e favorshëm, mendimet tuaja të idealizuara do të shndërrohen në realitet nga një pragmatizëm efektiv.

Ju do të duhet të mbani mbështetjen e të dashurit tuaj, sepse Jupiteri do të ketë një pamje të veçantë në qiellin tuaj në mes të pranverës. Do të duhet të veproni në disa fronte, duke mos kursyer përpjekjet tuaja për të arritur qëllimet tuaja. Sidoqoftë, do të arrini rezultate më të mira nëse i bëni gjërat avash avash. Ju do të duhet t’i jepni përparësi organizatës.

Horoskopi i Demi 2020 në punë dhe në dashuri sinjalizon transformime të thella. Kini kujdes të menaxhoni dhe planifikoni mirë përpjekjet tuaja, sepse në këtë 2020 Toro nuk do të ndalet për asnjë moment. Menaxhimi i kohës do të jetë vendimtar. Nëse punoni duke kërkuar në planin afatgjatë, do të arrini lehtësisht qëllimet tuaja të ndryshme.

Binjakët

Horoskopi i Binjakëve 2020 është shumë interesant. Do të keni vetëm një qëllim në këtë vit të ri, që është të rinovoni të gjitha fushat e jetës tuaj. Do të jeni plot ide që në Janar të vitit 2020, të mbështetur nga Uranus. Sidoqoftë, do të duhet të qëndroni të përqendruar dhe të jeni të kujdesshëm për të mos humbur energjinë tuaj. Deri në maj, ju do të prireni të shkoni nga një ide në një tjetër, nga një projekt në tjetrin, të filloni përsëri nga e para dhe më në fund të hiqni dorë nga një ide e re shumë shpejt. Nëse dëshironi të përmirësoni punën tuaj dhe fushën tuaj financiare, do të ishte e preferueshme të zgjidhni idetë. Ka yje interesante edhe në dashuri. Me një Venus në shenjë në pranverë, ju do ta kaloni këtë vit larg rutinës dhe monotonisë që karakterizuan muajt e fundit. Ju do të duhet të gjeni ekuilibrin e duhur midis nevojave tuaja për liri, pavarësi dhe një jetë dashurie më të qetë. Jupiteri do të mbështesë komunikimin, do t’ju ndihmojë të shpreheni më drejtpërdrejt. Do të jenë të gjitha kushtet për të ndryshuar jetën tuaj dhe për ta përmirësuar atë.

Gaforrja

Një vit krijues ju pret, plot surpriza. Do të duhet të përballeni me një vit të ngjeshur në të cilin ndryshimet do të jenë mjaft të shpeshta. Ju do të keni mundësinë për të transformuar rutinën tuaj dhe t’i jepni vetes një frymë të ajrit të pastër në zona të ndryshme të jetës tuaj. Në një nivel relativ, ju pretendoni më shumë liri dhe pavarësi. Mërkuri në shenjë do të forcojë ndjeshmërinë tuaj në pranverë. Kështu që Venusi në shenjë gjatë verës do të forcojë më tej këtë nevojë për stabilitet. Në vjeshtë dëshira juaj për t’u emancipuar nga të tjerët do fillojë të realizohet. Një situatë që nuk duhet të çojë në konflikte të mëdha.

Nga këndvështrimi profesional, për horoskopin e Gaforres të vitit 2020 tregon që do të duhet të menaxhoni shumë ndryshime. Në përgjithësi do të jeni më sipërmarrës, Urani ju bën më të sigurt dhe më të guximshëm. Do të jeni optimist dhe gjithçka do të duket e mundur. Prandaj do të investoni shumë në qëllimet tuaja të reja, duke lënë mënjanë projektet dhe marrëdhëniet që nuk ju kanë sjellë përfitimet e pritura. Është koha për ta kthyer faqen dhe për të qenë më efikas.

Luani

Do të keni mundësi të reja, veçanërisht për mbështetjen që do t’ju çojë në Jupiter në një aspekt të favorshëm. Por gjithashtu kalimi i Uranit do të jetë premtues dhe do t’ju lejojë të jeni në gjendje të mbështeteni në mirëkuptim. Në mes të pranverës të keni një jetë më të ekuilibruar sociale, emocionale dhe sentimentale. Do të jetë një kohë ideale për të filluar një lidhje të qëndrueshme nëse jeni beqar.

Ndërsa për çiftet, vera e vitit 2020 do të jetë koha për të kryer dhe konsideruar projekte të reja. Kjo e fundit duhet të përfundojë deri në fund të vitit. Me Jupiterin në pamje të mirë do të keni mundësinë të përmirësoni qëllimet tuaja profesionale dhe të riorientoni projektet tuaja në drejtimin e duhur. Disa do të ndërmarrin hapin e madh dhe do të veprojnë për të filluar biznesin e tyre. Të tjerët do të ndryshojnë biznesin e tyre ose do të përfshihen në sektorë të rinj. Sidoqoftë, mundësitë për rinovim nuk do të mungojnë. Prandaj do të varet nga ju që të përqendroheni këtë vit në drejtimin e duhur, të qëndroni sa më shumë të jetë e mundur me aspiratat tuaja më të thella.

Virgjëresha

Ky vit i ri do t’ju lejojë të rregulloni më në fund disa situata të rënda që keni zvarritur për një kohë të gjatë. Më në fund mund të ketë një lëshim, ju do të rimerrni kontrollin e jetës tuaj. Ju nuk do të prisni që gjërat të ndodhin vetëm, përkundrazi. Të mbështetur nga Uranus dhe Jupiter, do të dëshironi të ndërmerrnit një ndryshim profesional. Aspekti i vetëm negativ i horoskopit të Virgjëreshës 2020 do të jetë komunikimi. Do të keni tendencë të tregoni anën tuaj shumë të drejtpërdrejtë këtë vit. Ju nuk do të lini hapësirë për kompromise dhe do të keni vështirësi të përballoni situata të ndërlikuara.

Gjatë muajve, do të jeni në gjendje të shpreheni më diplomatikisht. Do të keni një dinamizëm të pagabueshëm që do t’ju lejojë të menaxhoni angazhimet tuaja pa vështirësi. Bëni një hap në të njëjtën kohë gjatë këtij viti të ri, mos u përpiqni të revolucionarizoni gjithçka menjëherë. Mos shkoni shumë shpejt, sepse do të keni mundësi që fushat e ndryshme të jetës suaj të kthehen në rrugën e duhur.

Peshorja

Për horoskopin e vitit 2020 do të dëgjoni që shumë situata do të lëshohen. Lëreni që ngjarjet të bëhen më të rrjedhshme, më të lehta gjatë gjithë vitit të ri dhe do të shihni që projektet tuaja përfundimisht të evoluojnë në një mënyrë konkrete. Do të gjeni kompromisin e duhur midis kujdesit për të dashurit tuaj dhe kujdesin për veten tuaj. Do ndryshoni shumë gjatë këtij viti, duke fituar pavarësinë dhe vetëbesimin. Viti i ri do të jetë plot takime dhe karakterizohet nga kënaqësia për të shijuar thjesht jetën falë një Venusi bashkëpunëtor. Në sferën profesionale, kontaktet do të jenë gjithashtu në qendër të vëmendjes me Mercury dhe Jupiter, të cilat do të nxisin krijimtarinë tuaj të madhe.

Nëse jeni duke planifikuar të shkoni në shkollë, të bëni një praktikë praktike ose të specializuar, vjeshta 2020 do të jetë koha më e mirë për ta bërë këtë. Në përgjithësi, do të keni energji dhe do të ndiheni të gatshëm për të gjitha eventet, të gatshëm të shfrytëzoni çdo mundësi për t’u argëtuar, të rriteni ose të arrini qëllime të reja.

Akrepi

Horoskopi i vitit 2020 për Akrepin tregon që viti i ri do të jetë një mundësi për të konsoliduar gjithçka që keni zbatuar, përpara se të kaloni drejt së ardhmes, drejt të riut dhe evolucionit. Nga janari do të përfitoni nga energjia e Marsit. Përfundoni me sukses atë që jeni akoma duke bërë. Kjo do të jetë një mundësi për ju që t’i jepni fund asaj që është e rëndë ose që nuk ju përshtatet më.

Vitin tjetër nuk do të humbni asnjë mundësi për të zbatuar projektet tuaja. Është kjo klimë e përgatitjes, planifikimit që do të mbizotërojë në të gjitha nivelet deri në verë dhe do të kërkojë shumë energji dhe qëndrueshmëri. Për fat të mirë, ju mund të mbështeteni në Uranus dhe Jupiter për t’u siguruar që ju keni forcën e duhur. Do të ketë shumë karakteristika të reja në të gjitha fushat. Por gjithashtu një konsolidim më i thellë i gjithçkaje që është e rëndësishme për ju.

Shigjetari

Horoskopi i Shigjetarit 2020 raporton se do të jeni më të sigurt, më të vendosur, do të keni një pamje të qartë të gjendjes tuaj që nga fillimi i vitit. Dhe gjithashtu do të keni një vizion të qartë për atë që dëshironi të shihni ndryshim. Kjo do t’ju lejojë të lëvizni shpejt dhe mirë dhe të veproni pa devijime. Deri në fund të pranverës, do të jeni të zënë me zgjidhjen e gjërave. Nga vera do të drejtoheni te projekte të reja. Jupiteri ju ndihmon të analizoni situatat me një vështrim më të vendosur dhe të vëmendshëm përpara se të veproni.

Ju jeni më të durueshëm, do të dini se si t’i kaloni tepricat tuaja në mënyrë që të mos rëndojnë veprimet tuaja. Do të ketë gjithashtu një rinovim në mjedisin tuaj të jetesës. Mund të jetë një transferim, një ndryshim i punës. Do të punoni gjithashtu në një projekt për të blerë pasuri të paluajtshme. Ose do të ketë një ndryshim të madh që do t’ju detyrojë të lëvizni ose ndryshoni në një mënyrë ose një tjetër.

Bricjapi

Që nga fillimi i vitit, horoskopi i Bricjapit i vitit 2020 tregon që Mërkuri bashkohet me Saturnin për t’ju ofruar temperament dhe humor të mirë. Ju jeni më të qetë, më të sigurt, asgjë nuk ju ndalon pasi të filloni këtë rrugë të ekuilibrit dhe mirëqenies. Duhet thënë që ju do të merrni kohë për të dëgjuar veten tuaj, për të menduar për veten dhe përparësitë tuaja, ndonjëherë edhe në dëm të të tjerëve. Plutoni dhe Urani ju bëjnë të reflektoni mbi kuptimin që dëshironi t’i jepni vitit 2020.

Gjithçka duket e mundur, por gjithçka duhet të bëhet, dhe në shumë raste është e nevojshme të filloni nga e para. Marsi promovon shumë mjedisin profesional dhe ju jep mundësinë për të bërë një rinovim të plotë të situatës tuaj. Ndryshimet e mëdha nuk ju trembin, por ato do të duhet të planifikohen dhe të organizohen mirë përpara se të doni t’i bëni ato të ndodhin. Ky do të jetë viti i reflektimit, egocentrizmit dhe analizës.

Ujori

Horoskopi i Ujorit 2020 do të përfitojë kryesisht nga ndikimi pozitiv i Jupiterit, i cili do të jetë në gjendje të mirë në shenjën tuaj për muajt e ardhshëm. Do të ketë një sens të fortë të altruizmit. 2020 fillon me Venusin në tranzit në shenjën tuaj. Do të përjetoni nevojën për të krijuar lidhje më të forta. Do të përpiqeni të lehtësoni familjen nga shqetësimet tuaja, madje të menaxhoni gjithçka vetë. Atëherë do të harroni për përparësitë tuaja. Dhe do të përjetoni momente të mëdha tensioni.

Kjo do të jetë veçanërisht e vërtetë në pranverën e vitit 2020, kur Satuno do të jetë në një aspekt disonant. Ju jeni shenja e ndarjes, por në disa raste për t’u rritur dhe ecur përpara duhet të jeni pak egoist. Do të duhet të jeni gati për të shfrytëzuar mundësitë në fluturim pasi viti 2020 do të jetë intensiv dhe i shpejtë. Do të keni shumë dyer që do të hapen në dymbëdhjetë muajt e ardhshëm. Por do të duhet të kanalizoni impulsivitetin në rritje. Të gjithë kanë ritmin e tyre. Dhe nëse të tjerët respektojnë kohët e tua, do të duhet të bësh të njëjtën gjë.

Peshqit

Për horoskopin e vitit 2020 viti i ri do të jetë një vit konkretizimi, i përqendruar në konsolidimin e përpjekjeve të së kaluarës. Përqendruar në nevojat tuaja, do të jeni më të ankoruar me realitetin e ngjarjeve. Mundohuni të rriteni dhe të përmirësoheni në ato që bëni. Dhe ju gjithashtu mund të merrni rreziqe për ta arritur këtë. Saturni nga ana e tij do t’ju ndihmojë të përfundoni projektet tuaja. Ju nuk do të hezitoni të shikoni të ardhmen tuaj dhe të bëni plane afatgjata. Ju do të duhet të kontrolloni anën tuaj emocionale në mënyrë që të qetësoni nervozizmin tuaj të brendshëm. Kjo do të jetë pika juaj e dobët. Zbuloni se si të punoni më mirë në pikat tuaja të dobëta, përpiquni të jeni më të ekuilibruar. Vera premton të jetë e dobishme dhe do të keni mundësinë të mbledhni rezultatet e të gjitha përpjekjeve të bëra deri më tani. Fitimet tuaja do të jenë nën shenjën e ndryshimit dhe rinovimit. Do të ketë ndryshime që ndikojnë në punën tuaj, kompaninë ose do të ketë lëvizje dhe transferime. Nga pikëpamja personale, do të zbuteni më shumë nga janari deri në prill. Pastaj nga pranvera do të ketë më shumë energji dhe një rikuperim.