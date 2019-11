Puna, shëndeti dhe ndjenjat, horoskopi për sot

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e martë 19 nëntor 2019. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Venusi do të jetë në anën tuaj dhe pas një sërë vështirësish që keni kaluar, më në fund dashuria do të jetë e përmirësuar. Pavarësisht ndikimit të kundërt të Saturnit, shumë shpejtë projektet tuaja do të konkretizohen. Ka ardhur momenti për të përveshur mëngët dhe për të marrë rezultatet që aq shumë dëshironi.









Demi

Kjo e martë do të jetë disi nën ritmin e duhur, ku ju nuk do të jeni aspak në humor. Bëni mirë që të reflektoni me veten, pasi pjesa e dytë e javës do të jetë dukshëm më e mirë dhe do të rezervojë ndonjë surprizë në dashuri. Venusi pas pak ditësh do të jetë në shenjën tuaj.

Binjakët

Jeni duke përjetuar një periudhë të mbushur me tension. Qielli është i favorshëm për të zgjeruar familjen. Nëse jeni me kokë mënjanë me një person, ka ardhur momenti që të hidhni ju hapin e parë drejt pajtimit.

Gaforrja

Kjo e martë do të sjellë rikuperim me vete, ku do të arrini që të gjeni veten dhe të shmangni shpenzimet e tepërta. Fundi i muajit do të jetë shumë pozitiv dhe i mbushur me surpriza sa i takon punës dhe familjes.

Luani

Dita do të jetë e mbushur me ndryshime të bujshme. Situata astrologjike është e shkëlqyer sa i takon jetës sentimentale. Nëse keni diçka që ju mundon, është momenti për ta sqaruar.

Virgjëresha

Paolo Fox parashikon orë të mbushura me sukses, sa i takon sferës profesionale, ku do të arrini që të nxirrni disa projekte që mbani në sirtar dhe duke i prezantuar aty ku do të kenë mundësi që të gjejnë sukses. Kjo është një periudhë shumë e mirë sa i takon rritjes profesionale, ndonëse nuk do të mungojë ndonjë vështirësi në dashuri.

Peshorja

E marta nuk do të jetë aspak e favorshme sa i takon dashurisë, për shkak se do të dalë në pah ndonjë tension me partnerin/en. Reflektoni mirë dhe përqendrohuni në punë, pasi fundi i muajit do të qartësojë çdo gjë lidhur me të ardhmen tuaj.

Akrepi

Ju presin të reja të rëndësishme sa i takon punës. Nëse po mendonit që të ndryshonit pozicion, kjo është java e duhur. Reflektoni dhe ndani mendime me familjarët tuaj, të cilët do të dinë që t’iu tregojnë rrugën më të mirë.

Shigjetari

Kjo periudhë është mjaft e favorshme për të gjithë ata që janë çift. Ndërsa ata që janë vetëm, duhet të dërgojnë atë mesazh që i mundon, duke lënë mënjanë ndrojtjen, pasi yjet janë në anën e tyre.

Bricjapi

Ju presin ditë të bukura, kryesisht në punë. Ndërsa në dashuri bëni durim dhe do të arrini që të bëni për vete njeriun që keni përzemër. Ky është momenti i duhur për të arsyetuar siç duhet.

Ujori

Paolo Fox parashikon për të lindurit e kësaj shenje një qiell intrigues, por kjo gjë do të sjellë edhe lodhje. Nëse keni menduar që të zhvilloni një projekt personal, me siguri jeni përballur me ndonjë vështirësi, ndaj duhet të përvishni mëngët dhe të përqendroheni maksimalisht. Kjo gjë vlen edhe për dashurinë.

Peshqit

Do të përballeni me disa vështirësi gjatë kësaj të marte, por fatmirësisht çdo gjë do të zgjidhet me kalimin e ditëve. Situata astrologjike është mjaft premtuese, sidomos një dashuri e re e cila do të sjellë shumë energji pozitive. Edhe situata ekonomike do të shohë përmirësim.

