“Pushime on Top”, Armina: Shumë shpejt do kem linjën time te veshjeve

Ju sugjerojme

“Për mua është herët të kem fëmijë edhe pse Shkëlzeni e dëshiron”

E ftuar sot në “Pushime on Top” me Ori Nebijajn, ishte Armina Mevlani e cila foli për marrëdhënien e saj me familjen Berisha, planet për martesë dhe rutinën e kujdesit për fytyrën.

Në planet e saj të shpejta është një linjë veshjesh. Ndërsa e pyetur nëse ka ardhur koha që Armina të ketë familjen e saj, blogerja e njohur përgjigjet: “Për mua është herët të kem fëmijë edhe pse Shkëlzeni e dëshiron”.

Pushimet e tua në Livadh, një traditë?

Po, duke qenë se mblidhet familja, tezet, kushërinjtë dhe unë gjej kohën për 2-3 ditë të bashkohem me ta këtu në plazhin e Livadhit.

Pushimet te tjera ke planifikuar?

Isha në Mikonos me shoqërinë dhe çift do ikim në fund të gushtit-fillim shtatori, sepse na pëlqen që është më qetësi.

Ke vendosur një qëllim se ku do të arrish me blog-un tënd?

Po, objektivi është që të realizoj një linjë timen në të ardhmen. Dhe nuk dua të nis diçka nga hiçi, por të jetë e menduar mirë dhe të marrë përmasa botërore.

Çfarë ndodh me jetën tënde private? Në ditëlindjen tënde të fundit në Paris, ishe vetëm?

Jo, sigurisht që nuk isha vetëm. Unë isha në një udhëtim pune dhe Shkëlzeni erdhi e më surprizoi. Unë isha me shoqen time të ngushtë dhe Zeni erdhi sëbashku me të fejuarin e saj që është dhe shoku im i ngushtë.

Sa e vështirë është të menaxhoni angazhimet dhe kohën së bashku në çift? Vetëm darka ju mbledh bashkë?

Jo, edhe mëngjesi. Unë mundohem gjithmonë që mos të lë gjë mangët në marrëdhënien në çift. Edhe udhëtimet e punës i bëj të shkurtra, 1 ose 2 ditë, ose disa nga udhëtimet i bëjmë edhe bashkë. Ndonjëherë shkëputjet ose udhëtimet i bëjnë dhe mirë lidhjes, sepse ne u bëmë dhe shumë kohë bashkë, 7 vjet.



7 mbahet si vit kritik për çiftet, ndërkohë që për ju të gjithë presin një kurorëzim final. Keni bërë ndonjë plan?

Sigurisht që e kam bërë. Nuk kam ndarë akoma data dhe po e mendoj mirë vendin përpara se ta bëjmë publike.

Çfarë marrëdhënie ke me vjehrrit? Kush të llaston më shumë?

Shume te mire. Normal qe femrat llastojne me shume, pra Lili.

E thërret vjehrrë ose mama?

Jo, e thërras Lili. Respekti dhe sjellja jonë e mirë tregon më shumë sesa mënyra si e thërret.

Ke ndonjë surprizë që ndan veçmas si më e bukura?

Po, ka qenë ditëlindja kur kam bërë 25 vjeç. Ishte surpriza të njëpasnjëshme, të Zenit, të shoqërisë. Jam ndjerë shumë e lumtur dhe kam kuptuar që vërtetë këta njerëz më kanë xhan. Tani mezi pres të bëj 30-të.

Ke menduar të bëhesh nënë? Dhe sa fëmijë do keni?

Absolutisht që e kam menduar. Unë në fakt jam e lumtur që Zeni i ka 2 fëmijë të cilët i dua shumë. Do e di që fëmija im nuk do jetë i veëem, si unë, pa motra dhe vëlla. Unë dua të kem fëmijë, dhe Zeni nuk më ka bërë asnjëherë presion, por duke qenë se jemi të dy të zënë në udhëtime, dua që të jetë koha perfekte për këtë hap, që të angazhohem maksimum tek familja. Unë jam 28 vjeçe dhe shoqet e mia mendojnë ndryshe por unë mendoj që kur të vijë koha e duhur është më mirë dhe sigurisht pas martese.

Ke një ëndërr tënden për të ardhmen?

Është ajo që thashë, që dua të kem diçka timen, të cilën e kam menduar dhe ideuar, por tani dua ta realizoj.

Që është linja jote e kozmetikës?

Jo, është linjë veshjesh, të cilën po e mendoj shumë në mënyrë që të më përfaqesojë denjësisht.

Etiketa: Armina Mevalni