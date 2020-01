Pushimi i çështjes ndaj Bashës/ Halimi: Prokuroria gjueti shtrigash, u vendos drejtësia

Ju sugjerojme

Gjykata e Tiranës ka pushuar akuzat ndaj Kryetarit të PD-së, Lulzim Basha, si dhe ndaj Arben Ristanit, ish-Sekretar i Përgjithshëm dhe financierit të PD-së, Ilir Dervishi.

Eduart Halimi, avokati i Lulzim Bashës, tha se u vërtetua kapërcipërisht se nga PD nuk ishte shkelur asnjë ligj, nuk kishte bërë asnjë shkelje dhe nuk kishte fshehur asnjë gjë.









“Është një vendim që rrëzoi të gjithë gjuetinë e shtrigave që për dy vjet u mbajt nga prokuroria. Ky vendim duhet përshëndetur”, tha Eduart Halimi. Sipas tij, çështja u pushua pasi fakti penal nuk ekziston.

Deklarata e Eduart Halimit, avokatit të Lulzim Bashës:

Vendimi i sotëm i gjykatës ishte një vendim drejtësie.

U provua pas më shumë se 2 vite hetime nga ana e prokurorisë, se gjithçka ishte një akuzë tërësisht e sajuar, bazuar vetëm mbi spekulime, dhe u vërtetua katërciprisht se nga 2 vjet hetime nuk kishte asnjë lidhje Partia Demokratike dhe nuk kishte asnjë vepër penale.

Nuk ishte shkelur asnjë ligj nga Partia Demokratike dhe as nga zyrtarët e saj, as në Shqipëri dhe as në vend tjetër.

U vërtetua katërciprisht se vepra penale nuk ekzistonte, fakti nuk ekziston, dhe vendimi i sotëm është një vendim për tu përshendetur. Pra, ishte një vendim drejtësie.

Ky ishte një vendim që rrëzoi tërësisht gjithë akuzën, gjithë gjuetinë e shtrigave që për dy vjet u mbajt në territorin e prokurorisë dhe që u rrëzuan përfundimisht të gjitha akuzat ndaj Partisë Demokratike.

