Pyetje praktike për COVID-19 dhe përgjigjet e virologëve

1. Në çfarë temperature duhen larë rrobat për ta vrarë virusin?

Të lajmë me të nxehtë apo me të ftohtë për ta mbrojtur veten Covid-19? Shumë veta kanë pyetur se çfarë të bëjnë në lidhje me rrobat. Studimet e mëparshme mbi SARS, i lidhur gjenetikisht me Covid-19, kanë vërtetuar se “koronaviruset mund të vazhdojnë të qëndrojnë në sipërfaqe nga disa orë deri në disa ditë”, duke bërë kështu të mundur infektimin pas prekjes e më tej duke e çuar dorën në hundë apo gojë. Çarë duhet bërë? Specialistët thonë se Covid-19 e humbet potencialin e tij infektiv pas ekspozimit në 56 gradë gjatë njëzet deri në tridhjetë minutave ose në 65 gradë për pesë deri në dhjetë minuta. Kjo është provuar me anë trë pajisjeve sterilizuese mjekësore, thonë virologët të cilët këshillojnë se e mira për të pastruar rrobat është të kalojnë në 60 gradë për të paktën dhjetë minuta. Sa për opsionin e larjes në të ftohtë ajo është një ide thjeshtë e keqe, thonë virologët. “Viruset kanë duruar qindra mijëra vjet të ngrirë“, thonë ata.





2. A ua kalojmë virusin të tjerëve gjatë periudhës së inkubacionit?

Pasi infektohet, një transportues i Sars-CoV-2 (që shkakton sëmundjen Covid-19) kalon, në kohëzgjatje mesatare, katër deri pesë ditë për të ndier simptomat e para. Sipas infeksionologëve francezë, atje janë shpallur në kërkim të gjithë personat që kanë qenë në kontakt me një rast të provuar deri në njëzet e katër orë para fillimit të simptomave, sepse ka rrezik i infektimi. Por ata thonë se megjithatë nuk është e mundur të dihet saktësisht nga kur bartësit e virusit bëhen ngjitës: “Ne po bëjmë analogji me sëmundje të tjera virale, ku në përgjithësi, konsiderohet se në njëzet e katër orë para fillimit të simptomave, ngarkesa virale është e mjaftueshme për të qenë ngjitëse”, thonë ata. Por është I konfirmuar fakti se një transportues gjatë periudhës së inkubacionit është më pak ngjitës, sepse ai nuk kollitet. “Ne kemi pyetur veten nëse mund të jemi ngjitës duke qenë asimptomatikë. Është e pamundur pasi nuk ekspozohen piklat nga kolla dhe teshtitja” thonë virologët.









3. Si po trajtohen të sëmurët nga coronavirusi?

Për momentin, nuk ka trajtim antiviral për Covid-19. Zakonisht shqyrtohen rastet e koronavirusit si patologji beninje. “Aktualisht ne po e kurojmë si të ishte një ftohje. Duke mbrojtur sistemin imunitar dhe ka opacientë që shërohen spontanisht brenda disa ditësh”, shpjegojnë virologët. Për të lehtësuar pacientët, mjekët rekomandojnë përdorimin e qetësuesve të llojeve të paracetamolit.

Ndërsa në rastet e rënda, trajtimet kryesisht përfshijnë kujdesin për të mbështetur funksione jetësore. “Ndihmë për frymëmarrjen, oksigjenimin, qarkullimi ekstrakorporal (deviacion i qarkullimit të gjakut për të zëvendësuar përkohësisht zemrën), një teknikë shumë e rëndë“, shpjegojnë mjekët.

