Qëlloi banesën dhe shëtiste me armë në mes të Korçës, arrestohet

Një burrë që lëvizte me armë në Korçë është arrestuar nga policia. 39-vjeçari kishte qëlluar me armë gjahu edhe drejt një banesë në qytet dhe më pas shëtiste me armë në rrugë. Policia e arrestoi pasi shumë qytetarë telefonuan të alarmuar për atë se çfarë po shikonin.

Njoftimi i plotë:

Mbrëmjen e djeshme, në nr 129 të Policisë, ka ardhur një telefonatë se në lagjen nr.7 në Korçë, një person kishte qëlluar në drejtim të një banese me armë gjahu dhe po lëvizte në qytet me armë të cilën e posedonte pa leje.

Falë vlerësimit në kohë të informacionit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Korçë, kanë shkuar menjëherë në adresën e denoncuar ku kapën në flagrancë shtetasin E.A, banues në Korçë, i cili për motive të dobëta dyshohet të ketë qëlluar në drejtim të oborrit të banesës së shtetasit D.K.

