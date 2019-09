Qeni zbulon 11 kg heroinë në Portin e Durrësit (Video)

Ju sugjerojme

11 kg heroinë janë zbuluar në Portin e Durrësit. Në pranga ka rënë drejtuesi i makinës me të cilën po transportohej heroina. Lënda narkotike ishte fshehur në bagazh, aty ku mbahet goma rezervë. Heroina ishte e ndarë në 25 pako, me peshë totale 11 kg. I arrestuari është shqiptar me inicialet A.S, por banonte në Zvicër.

“Gjatë kontrollit të ushtruar në vijën e dytë, në pikën e kontrollit të mjeteve, në mjetin tip Opel me drejtues shtetasin A. S. shërbimet e Policisë Kufitare duke përdorur edhe qenin antidrogë kanë konstatuar se në brendësi të automjetit kishte lëndë narkotike. Gjatë kontrollit të imtësishsëm të automjetit në gomën rezervë dhe në brendësi të vendit ku ajo vendoset, Policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 25 pako me lëndë narkotike, me peshë 11 kg, e dyshuar Heroinë“, – thotë policia.

