Qeveri dhe ushtri në 20 vende të botës përgjohen përmes ‘Whats app’

Përmes shërbimit të mesazhit ‘Whatsapp’, sipas një agjencie lajmesh janë përgjuar qeveri dhe ushtri në të paktën 20 vende të botës. Një ‘software’ përgjues i një firme izraelite ka shfrytëzuar një boshllëk sigurie.

Një numër jo i vogël anëtarësh nga qeveri dhe ushtri të të paktën 20 vendeve të botës sipas të dhënave të qarqeve të brendshme kanë qenë objekt përgjimi përmes shërbimit të mesazhit, ‘Whatsapp’. Këtë ia kanë konfirmuar agjencisë Reuters disa persona, që janë ngarkuar me një hetim të brendshëm të degës së ‘Facebook-ut’, ‘Whatsapp’. Me një ‘software’ spiunazhi mund të përgjoheshin ‘smartphonët’ e të prekurve.









‘Whatsapp’ ka dorëzuar të martën aktakuzën kundër firmës izraelite të softwarëve’ NSO Group’. Kjo firmë akuzohet se ka zhvilluar një program spiunazhi dhe e ka shitur atë, duke shfrytëzuar një boshllëk sigurie në serverat e Whatsapp-it. Me këtë janë hakeruar smartphonët e më të paktën 1400 përdoruesve. Të prekur janë edhe gazetarë dhe aktivistë të të drejtave të njeriut.

NSO kishte deklaruar më parë lidhur me akuza të tilla, se ka shitur programe spiunazhi vetëm për qeveritë që i përdorin ato në luftën kundër terrorit apo kriminalitetit. Për akuzat e reja NSO nuk është prononcuar. Kreu i ‘Whatsapp-it’, Will Cathcart ka deklaruar se ky grup paraqitet se punon me përgjegjësi për qeveritë.

“Por ne kemi zbuluar, se më shumë se 100 gazetarë dhe aktivistë të të drejtave të njeriut në majin e kaluar kanë qenë objekt sulmi. Ky keqpërdorim duhet të marrë fund.”



Kodi përmes videolidhjes

Sipas të dhënave, NSO ka përdorur një boshllëk sigurie në shërbimin e mesazhit, ‘Whatsapp’ për të instaluar programin ‘Pegasus’. Në smartphonët e përdoruesve është shfaqur vetëm një telefenatë videoje, shkroi Cathcart në një artikull për “Washington Post.”

Në të vërtetë pas rënies së ziles është instaluar një kod dëmtues për të instaluar software spiunazhi. Shërbimi ‘Whatsapp’ u bëri thirrje përdoruesve që të aktualizojnë celularin për të mbyllur këtë boshllëk sigurie. NSO u identifikua pas disa muaj hetimesh.

Që në vitin 2016 ekspertët e kishin akuzuar këtë firmë, se ka ndihmuar në përgjimin e aktivistëve në Emiratet e Bashkuara. Pegasus është në gjendje të aktivizojë kameran dhe mikrofonin e smartphoni-t të personit të përgjuar. /DW/

