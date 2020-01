Qeveria e re në Kosovë, Albin Kurti kërkesë Kuvendit për votim

Ju sugjerojme

Edhe pesë ditë nga afati kushtetues për qeverinë e re të Kosovës, por pa arritur ende koalicionin Albin Kurti, i mandatuari për kryeministër i ka bërë kërkesë Kuvendit për votim.

Pavarësisht se nuk ka rënë dakort ende me Isa Mustafën, Kuvendi duket se do të votojë përbërjen e qeverisë së re edhe pse nuk dihet se nga cilët do të përbëhet pasi janë 12 ministri kur zyrtarisht Kurti ka vetëm 4 emra për to.









Ndërkohë nuk dihet edhe nëse do të votohet krijimi i qeverisë së re apo jo në Kuvend pasi Lëvizja Vetëvendosje ka vetëm 26,270% të tij nëse shkon pa koalicion. Nesër Kurti do të mbledhë Kryesinë e LVV për më shumë detaje.

