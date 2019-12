Ju sugjerojme

Zenun Hysenukaj

QYTET PREJ GJAKU









U zgjova herët

Siç zgjohen perëndite.

Britma tronditi yjet

ra mbi tokë me ngricat.

Vdekja shkeli rregullat

Planetet luajnë shah mbi kaos

Ringjallja ndjek rivdekjen

gurrave te shpirtit.

Fik pishtarët në tempullin e frikës

Për të mbulue ëndrrën me plafin e shpresës.

Rrufetë e egra m’i shtrembërojnë qepallat.

Buza ime mërmërinë drithërimin e ëndrrës pērmbi qiell.

Qyteti rrjedh lumenj gjaku

vrapon drejt një horizonti të padukshēm.

Dhe fshihet diku në vargjet e pa shkruara ende.

Tiktaku i orës së natës gjëmon mbi krye

bie në tokë dhe ngrihet prap,

për të fillue rrahjen e dytë.

Pika e vesës rrëshqet dhe ngrinë si gurë unaze mbi lutjet.

Poetët luten për pajtimin e qiellit me tokën.

O heshtje shekujsh.

Mbi krye po lë kohën,

të gjurmojë kohën.

E shoh dhëmbjen e ngjyer me harresë

Lotët në qepallë,flokët e thinjur.

Janë psherëtima vitesh.

Duart e njoma të një fëmije

Ledhatojnë ëndrrat,dëshirat,shpresat,lirinë,

paqen dhe vegimet.

Vogëlushja Lea atë natë i vuri çelsin portës

Të ngritur mbi greminë.

Tash ndihet ngrohtë në ëndrrën e vet

Askush nuk e ndigjon më të mërmërijn.

KLITHME SHPIRTERORE

O jete ,

Buzet e tua

Gjithe akull vdekje

Nga

Ku lind zeri im.

Kollonë e metaltë e dhimbjes në botë.

Si teh meteori në lartësi ngrihet çasti.

As ëndrrën nuk e gjen tê falë një lotë.

Në botën time shpirtërore që më kafshon si gjarpëri

O tmerr ,

Boshtësia qënka shpirtë

Fytyra ime

Është shpartalluar nga stinët.

Trishtimet

Kan marrë shpejtësinë e dritës.

Ylberi

Qenka kolla ime

E ngrirë në qiellin e acartë

Qeni i zi i natës së njerëzimit

Ma lëpin shpirtin.

Me qimet e rrudhave te mia

Mbeshtjell një cigare

Fjollën time të duhanit e lë ta kap

si një shami

Për të fshire hundet

Një i pa strehë i dal nga germadhat.

Nuk di si ta shkrij

Smeraldin e tmershëm të realitetit.

Nuk di,

Ç’përgjigje do më jepnin

Të uriturit

E duan parajsën nesër,apo bukën sot?

Në lehjen e një qeni

e fikë cigaren e fundit.

Gjumi i fëmijve nuk më sheh.

Matanë murit

Pemët dimërojnë

Me erën s’mund të flas

Mbeta

Si kockë e pa gjumë

Në fytyn e natës.

Mbi buzët e plasaritura të gurëve

Përkulet butësisht një fik i egër

Ndonjë zog që në të rrallë ulet

Sajon një çerdhe në pjesën e pavdekur.

Çuditem

Punojnë për atëdheun

Ata që s’kan shtëpi

Ecin me këpucë të shqyera

Ata që ndërtojnë rrugë

Fluturojnë me avion

Ata që vranë zogj në fëmijri

Me thikë e therë këtë vjeshtë

E coptoj si fli

Qiellin e përplasë në tokë e det

E thyej ballin e shekullit e dalin prej tij

Veç njerëz hije……..e rrallë ndonjë poet.

Unë

Si kalorës i pa fat

Ngarkuar me gurët e varrit

Nuk di a do të korrë ndonjëhere

Bukën e hidhur te ëndrrave tē mia

Apo sërish

Do të ulem rreth sofrës së shtruar

Në gojën e djallit.

Apo bashkë me hijen do iki larg

Në varreza pa lypës të mjerē

Atje ku qirinjët luten pa fjalë

Dhe trëndafilat luhaten në erë.

Xheladin A. Çitaku

AUTOPORTRET

*

S`qenkemi farë lisash,

fshesa fshiu maskat

na nxorri zbuluar,

plotë gjëmba, ferra e driza,

kandar i mallkuar

s`na ndave dackat

( n`këtë lagje pisash

glonë bisht i kalit

stërmbushur miza,

eh, babëzi e truar

ç`na bëre grackat )…

*

As rrap nuk jemi

ngulitur n`thellësi

veç në balada zulmëmëdha,

n`çifteli e lahutë

sa këndezi tra, m`tra,

kompozon melodi

me kokërrza ujemi,

që n`gushë i zbutë…

*

S`jemi për peshore,

nuk heqim kile as okë,

se era që frynë

mendjen rrëmben

iluzionesh e ndrynë,

xhepi nuk bëhet kokë

as me truqe fallxhore,

koha na mbërthen

me këmbë në tokë,

e ngjyrat i zhlynë

fytyrës djallëzore…

FASADË HIPOKRIZIE

*

Çapiten rrugëve të përbaltura, shpirtërat e ngushtuar

stërkala pikëzohen, fund e krye, në pikëza të zhlyerjes

mllefi vërshueshëm zbrazet, me fjalë fjalorësh të truar

në tinguj megafonësh shurdh, pentagramësh të fyerjes.

*

Jeta çapitet shtigjesh të përthyera, në kallëpe kamuflosur

e stolisë gënjeshtrën me nuska mëkatënimesh të manizmit

në çengela bestytnishë moderne, varur shpresën e lerosur

mbërthyer mendësinë e ndryshkur, në ambiciet e cinizmit.

*

Çapitur në lëmin e shtëpisë, shtruar në vegime ferrishtash

në përplitje shirjesh të ëndrrave, netëve mbetur pa gjumë

tretur si hije vizionet, përhumbur në labirinthe urishtash

trallisur zhgënjimesh, vërshuar në shpirtëra, sikur lumë.

*

Çapitur ndër sheshe të mermerta, në sylëbyrje shkëlqimesh

shikimin mbërthyer në dorështrirje shtatoresh të përdhosjes

defilime shpurash, kalëruar revan, në potpuri mashtrimesh

fytyrat hipokrite suvatuar n`fasada kameleonësh të damkosjes.

*

Çapitur fletësh të stampuara, shpaluar në pompozitet morbid

shkronjat aramara, përthurin ndërdijen në avlëmend intrigash

si pinjollë të skaduar, që rendin nëpër pista të vallëzimit perfid

ngarendin me trille miklimesh, në kuadrate marshimi të ligash.

*

Çapitur nëpër portat e rrëgjuara të virtytit të katranosur

kënetash kutërbuese, në frymëzënie ngulfatëse, ngulçuar

ndër brufullime injorance, përthuret dlirësi e nakatosur

shujta përçmimesh ndër sofra, shpirtërat e vrarë shijuar…

Mimoza Leskaj

Vajtim!

Në fillim u trembëm, më pas dhimbja u ndje gjer në qiell

Thonjtë u ngulën thellë tokës, për t’i hequr nga kthetrat, shpirtin

Qyteti im u nda mëdysh, tretur nën hije dheu

Ne të largtit e tij, mbetëm frymë pezull!

Oiiii, Oiiii, Oiiii

Vajtim ku paske qenë kaq i egër, i frikshëm gjer në palcë

Janë ditë të këputura si trupat nën dhé

Qyteti im i vjetër ndarë copash

Brenda dhe jashtë!

S’ka mundur akoma të mbledh veten, dallgët ziejnë

Do kohë dhimbja të tretet, dritareve thyer klithmash

Zbrazëtisë therëse, vdekur dy a tri herë

Në shpresën humbur, pa jetë.

Vajtim që dridhet mes një fije të hollë drite

Që shfaqet mbi çdo pikë djerse në orë dimri

Lamtumirë vjeshte pikëlluar, vrave pas shpine

Tashmë lëngon nën rënkimin e trupit të tij, gjysmuar!

Çaste qiellore

Fryn erë e ngrohtë gjithë ëmbëlsi

Muzgu afrohet si djalë i ndrojtur

Në qiell retë e presin të vijë

E ftojnë me zjarr, pa humbur kohën.

E përqafojnë me dashuri

I fërkojnë ballin t’i heqin zjarrin

Muzgu me turp sy ulur rri

Brenda në shpirt fort i vlon malli.

Retë ngjyrë rozë përflakin qiellin

Siç bëjnë të eturit për një puthje

E njohin mirë atë magji

Ndaj dhe harbojnë pa patur ndruajtje.

Dorëzohet muzgu errësira erdhi

Sytë e njerëzimit janë ulur darkës

Fryn një erë e ngrohtë prej qiellit

Sipari ulet në qetësinë e natës!

Etiketa: poezi