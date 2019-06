Ju sugjerojme

QUARTET

Nga Lumo Kolleshi

Kryqëzuar

M’u ngatërruan fjalët larg atdheut,

Tek flisja me një të huaj për të.

S’i shihja askund këmbët e Anteut

E shputa ime tokë nuk po zë.

Më pyeti fare troç,pa nënkuptime:

Pse thoni që nuk bëhet ai dhe?

Më kryqëzoi në mendime,

Më keq se kaq dhe Krishti ç’do të qe?

Bletëzo

Mos ma zemëro princeshën pranverë,

Mos ma zemëro!

Lëre inatin për në vjeshtë tok me gjethet të bjerë,

Kuajt e erërave atëherë i lësho.

Eja t’i veshim trupat tanë me petale,

Bletezo!

Po ngjitet në mal gjelbërimi,

Mos vono!

Fatmir Musai

Poezi tej dritares

(Fantazi mbi motivin e poezisë “Mall” të Kadaresë)

Ca vrunduj mjegulla fryu mbi qelq

Dhe, oh, pas xhamash më s’të shoh,

Si kaçurrela zbresin, për dreq,

Ca miniujvara e unë s’të njoh!

Portreti yt më shket si re,

Sikur po shkon mbi truall Marsi,

Rrugët janë bosh, shirit pa zë,

Zhurmon më kot krejt Universi.

Përtej dritares do nisë dëbora,

Si imazh i vdekur nusërie,

Por në dy polet, aurora,

Do ndezë një mall prej djalërie.

Po mos ki dert, ti, ëndrra ime,

Edhe në Mars ka patur jetë,

Fshehur në qelqe, ndër vegime,

Anija ime aty do jetë.

Unë më s’do jem pas njëmijë vjetësh,

Po mallin kam në gen Uliksi,

Kur ne në Mars ta mbjellim jetën,

Do të rilindim porsi Feniksi!

Dhe emigrantët tanë atje

Ty do të veshin fustan të kuq,

Si Kostandini, me pakëz dhe,

Mbi kalë do vi, me engjëjt krushq!

Do bëjmë dasëm me muzika,

Zotin do kemi krushk të parë,

Dhe le ta dijë gjithë Galaktika:

Për Universin do jemi Farë!

… Ca vrunduj bryme ngrinë mbi qelq

Dhe kaçurrelat, oh, më s’t’i shoh,

Kjo dritë faneps nga larg, për dreq,

Dhe më mashtron, edhe më ngroh!

Afër e larg

“Ne s’kemi të ardhme!”, më thua,

Më shkruan shpesh e më shpesh,

E Dielli lind lart në male,

E perëndon tej në shesh…

E dëgjoj unë refrenin

Që ma këndon ti çdo ditë,

Kur dielli zë e harbohet

E gjakrat nxeh në zenit…

E vitet ikin e shkojnë,

E fundi na bëhet ne prag,

Në dy lumej ne notojmë…

Sa afër, sa bukur… sa larg!

Ismet Tahiraj

Ti s’je masa ime

Ti s’je masa ime, as e përit të tylit, apo thurimë kërpi

Ti je veç natën syri im i trembur, ndesh acarit.

Ti nuk je masa ime e petkut të kufomës ,as çarçaf i dhomës

Ti je dihatja e çmëndur e orëve t’agloshit

Si thika e topitur e një te vorfuri.

Ti s’je masa ime, as masa e tjetër kujt e marrur hua

Një dhëmbë i mbetur në gojë, si shtegeu i keq në lojë

Dhe hata, goja vjell bela.

Ti s’je as masa ne ngjeti për veç baltës së qullosur

Që është da e ça.

As masa e lumit në kuotën e e hipodrumit veç ngërçe

Të shpërfillura me trëndafila, fushave të gërditura.

Ti s’je masa ime, as e askujt, kal i coft kaloshinë

Veç jargë e bërtimë.

Ti festa e jote blerim, dështake që në agim…

Na i pastrojnë shtwpitë

Unë e vëra çajnikun ku është argati, kurrgjë s’është gati

Gjithfarë dhelpërash vijnë këmbët e përbaltura

Kah na shkoi sokaku, o zot sokaku.

Një pleme përplotë gabel

Therrin bagëtinë e mjerë.

Ç’fundërrinë ndritë, fundërrina

Dritare rreze dielli, dhe glasa çafkash

Si hiroglife kaptjellit

I zë kurrkushi, i madh ndihet

Gabelët heqin djajet me fall.

Po ne ku të rrimë, dhelpra pa baltë këmbët

Veshët e grirë i kanë langojtë

Kroi që u mbyllë e shembën perënditë

Gabeli me fall, na i pastron shtëpitë.

Artan Balgjini

Kam parë një flamur

Kam parë një flamur duke qarë

Gjysmë të grisur, gjysmë të palarë.

Qëndronte aty në gjysmështiz.

Të nderonte herojnë që e bën pis.

Kam parë një flamur ngritur diku

Që valëvitej pareshtur kuturu.

Si vendbanim kishte një anije piratësh.

Në vend të shiponjës kishte një bish.

Kam parë një flamur si bandertol.

Shkruar me premtime bosh.

Orvatej të fluturonte diku lart.

Në një gjysmëqiell, në nje gjysmësahara…

Melankoni

Në kujtesën tënde do të jem tretur.

Malli do të jet veç zbraztësi.

Me ëndrrat do të flasësh dendur.

Në çdo lloj forme tek ti të vij.

Në trotuaret s’do t’më shohësh

Dhe hapat s’do t’m’i ndjesh

Por gjithësesi do të të shfaqem

Si mjegulla që xhamat netëve i vesh.

Ndoshta për të larguar mërzin.

Me mua aty do të lozesh

Do t’më vizatos, do shkuash një mendim.

Dhe kokën tek unë do e vendosësh.

Pastaj do të vij mëngjesi

Por unë s’do të jem ne qelq.

Ti do t’më këkosh brenda mallit.

Por une aty nuk jam, nuk jam.

