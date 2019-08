Ju sugjerojme

Nga Angjelina Gjeka

KANGA QE KENDONIM DIKUR

Anderr shko dhe mos u kthe

Tek vendi qe rrinim dikur…

Atje eshte nji gure qe dremit ne mjegull

Shko dhe mos e kthe koken pas

Se yjet symbyllur vrasin njeri-tjetrin

Ik larg meje ne shpellen e erret

Ku shpirti renkon dhimbshem

Luleshtrydhet plasen gjak ne buzet tona

Vetmia mbeshtillet ne naten e ftohte

mos u kthe me te loti i kalter

dita shgerryhet ne pluhurin e gjurmeve te mbetura

qe vesa i lage

mos i mbledh grimcat e kanges

qe kendonim dikur+

ajo ka humbur ne fishkellimen e eres

une e ti rini flejme frikshem

ne kupen e qiellit.

FEKS SI PISHTAR

Endem si flake

Ne qiellin e zbehte te vetmise

E drita ime feks si pishtar

Dhe shoh mengjese te plagosur

Copa shpirtnash te thyera

Flete te bardha te hedhur tej

Kepuce te braktisura

Yje te mbeshtjelle

Nen sqetullat e dhimbjes

***

Nga Lulzim Kalaj

Lulzim Kalaj

Siklet…

Gjembat e mprehtë të kohës,

së pa kohë,

Ma çpojnë pamëshirë,

lëkurën e lirisë,

që kurrë nuk pata,

Filizat e shpresës,

që mbijnë nga vrimat e lëkurës,

shoshë,

Kthehen përditë ,

në fije bari të thata…

Siklet…

I kohës…

Që vret..

“Syni…”(provokues)

Ti njanin sy e ke me “difekt”,

Unë rastësisht kam synin tjetër,

Po s’mbajm maraz pse s’jena perfekt,

Se bota s’asht ba me kenë kryevepër.

E n’daçim na ,me shikju mrekulli,

I bajmë çift “difektozët” tanë,

Pastaj tanë bota ka me plas n’zili,

Se çka shohim na,ata s’munden me pa.

***

Nga Ndue Marku

Më pëlqen ndonjëherë

Perdite mbaj koken fytyreparruar

Mesit te duarve te dridhura,

Zbehte,ndonjehere me kujtohen..

Puthjet e saj lengezuese ne maji..

Nganjehere ngre koken lart…

Nga qiejt qe digjen muzgjeve

Dhe shoh plagosur;

Dallendyshet e pikellimit

Qe kerkijne balte te ndertojne fole;

Ne zgavrat e syve te mi.

Nganjehere dhe gjithnje

Me pelqen te heshte,

Brenda heshtjes te behem simfoni,

Te lotoj per boten,

Te lotoj per ftohtesine e saj,

Te vajtoj per percellimin e planetit,

Te vajtoj…

Per saharianizimin e shpirtrave..!

Me pelqen ndonjehere

Te heshte ne meditime,

Te kujtoj te bukuren time,

Te kujtoj syte e saj te zinje…,

Te kujtoj bisedat tona intime;

Ne mesin e pyllit qe sot digjet flake…

Kur me bie mbi shpatulla

Ndonje gjethe palme,

Me dridhet zemra

Kujtoj se me erdhi…

E bukura ime pas shpine

Dhe krahun me hodhi mbi supe.

Me pelqen ndonjehere

Dhe gjithnje te heshte vetmise

Kesisoj..!

Po djeg zemëruar

S’dua te shkruaj pas kesaj dite,

Asnje fjale,metafore,as nje varg per ty…

Per ty qe oret e jetes i dogja…

Duke kerkuar pamjen tende te lagur

Ne fytyren e ndonje femre tjeter..!

Kalendaret e viteve tona

I kam i dogja si fajtore;

Qe na vodhen muajt e zhgenjimeve,

Na tjetersuan…

Mendimet e buzeqeshjet,

Na tjetersuan…

Veshtrimet e dritave te syve..

I dogja ditaret zemeruar,

Si fajtore te tjetersimit tone,

Si mekatare te moslutjes,

Nder citate te vjetra,

Te dashurive tona te vdekura

Syrtareve..sekrete.

Askund nuk i kemi pare;

Akrepat e hemimit tone,

As vetvetet tona nudo… Perpara pasqyrave elektronike

Qe na i kane mbyllur Kujtimet tona ne karta

E cipe memorie.!

Ndjenjat seksuale…

Tani i kemi zevendesuar;

Me lodra…

Plastike elektronike…

Akullire prej qelqi lepijme Hutimit embelsine e atht’

Te nje kohe robotike..

Ndaj mos me pyet…

Se cilit shekull iperkasim

Mos me pyet..

nese jemi ne planetin toke,

A,ne ndonje galaksi tjeter..?!

***

Nga Pëllumb Syku

Më gënje të lutem!

Kush t’i përkëdhel ëndrrat kur bie në gjumë,

kush t’i puth ty sytë kur zgjohesh në mëngjes,

kush ta pajton zemrën tani që s’jam unë?,

më gënje të lutem, se ndryshe do vdes!

Më gënje të lutem dhe më bëj të lumtur,

thuamë që askush s’e zë vendim tim,

thuamë që është imja buza jote e bukur

e që jemi të njëri tjetrit, tani e në amshim!

Se shpesh lumturia ujitet me gënjeshtra

e po aty lulëzon, si trëndafil mes gjembash,

i ngul rrënjët e saja aq thellë nëpër eshtra,

saqë bota ngjan si e nxjerrë prej ëndrrash.

Derisa vjen çasti e realiteti të bie ndesh,

zemra të bën naze e gjunjët të këputen,

se s’mundet e vërteta të mos dalë në shesh,

prandaj edhe për pak, më gënje të lutem!

Mësimi

Plaku u ndal e po shikonte vengër,

pa e pyetur askush u afrua tek stoli,

sikur ta dinte se ç’kisha në zemër,

fryu dhe shfryu, u mat dhe foli:

“Duhet bërë kujdes në rrugën e jetës.

Aq sa është këmba, aq hidhe hapin!

S’i shpëton njeri vetë-ndërgjegjës.

Në fund mbetet veç dashuria që japim.”

Iku nga erdhi sa hap e mbyll sytë,

la një pikëpyetje shkrehur pas shpine.

I shqyrtova fjalët dhe një herë të dytë,

pastaj u rinisa drejt shkujdesjes sime.

Sot, ato këshilla m’i riktheu kujtesa,

sot, pasi edhe jeta ma dha ndëshkimin,

sot, që më shqyhet gjoksi nga dënesa,

ngaqë prej të tjerëve s’e nxorra mësimin.

Etiketa: poezi