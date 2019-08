Ju sugjerojme

Nga Lola Shehi

Pranverë qaramane

Ç`është kjo pranverë qaramane

Që puthjen e vluar ma shuan mbi buzë

Më lag trupin, më than shpirtin

Më ndez e më shuan nën bluzë

Çadrën përtoj ta marr me vete

Rrëkeza të ujshme shpërndahen në trup

Pritë ju zë aty mes buzësh

Dhe zë e joshem si e paturp…

Një çift i ri puthet nën strehëz

Për vete kam qiellin çati

Si e ke hallin qaramania pranverëz

Mos vallë për vajzat ndjen xhelozi?

Pa dhëmballë

Lukuni ujqërish m`u bënë në ëndërr

Të uritur

Të babëzitur

Me zëra të çjerrë deri në ekstazë

Me gojë të shqyera

Dhëmbë përbindëshash

Po për çudi,

Nuk kishin dhëmballë

Kafshonin,

Shqyenin

Kapërdinin

Gjenin e ç`nuk gjenin vërdallë

Nga Lan Qyqalla

Unë jetoj

Unë jetoj ,

me dhimbjen për ty

Ti jeton në mua

me mallin për ty

ne jetojmë në vetmi

e presim ardhjen me agshol

Ku shkove si zana e mrizave

më le në livadhet e purpurta

Më thuaj dashuria te cili burim rrjedh

në cilën hije të dhimbjes

Ta shuaj etjen për ty.

Mos sodit në aguliçore

prapa mos u kthe

portat e zemrës

janë nën shtatë dry

aty të burgosur

do më gjesh me frëngji.

Lumturinë në ikje e kërkove

E gjete strukurë në pishinë

Me vapën përcëlluese

E shtratin e bardhë të nusërisë.

Më mungon në Velipojë

Pulëbardhat sjellin kujtime

mbeshtjellë ne marhama kujtese

në guacka rrëshqasin orët

e Moteli në reminishencë

ishte plot turistë

vetëm ti më mungoje

në Velipojë.

Deti në tejhorizont

prek qepallat e tua

flokët e shprishura i pashë

duke valëzuar në shkumë

skalitur ishe në syprinën e kaltër

syri yt lotdeti i njelmtë

në perqafim malli

shtrëngoj buzët e qara

Deti merr në gji

ngrohtësinë e lumenjve

vrushkuj avujsh në kokë

ndjejnë ikjen tënde

në perëndimdielli

pres ardhjen se kur…

siç pret deti

lumenjtë të derdhen!

Skender Temali

Ç’tha poseidoni

Vijnë dallgët valë-valë,

Pulëbardhat kanë për vela,

Kridhen n’to një vajzë e djalë

Në të shtuna dhe të djela.

Nimfë s’qe, po nimfë prej reshë,

Shkrihej krejt n’krahë të djalit,

Dhe në fund, një dorë kesh

Lekë a euro merr prej hallit.

Qanin pishat e bregdetit,

Lot n’qerpikë të halave,

Qanin dhe yjet e detit

Gjithë vajzat e valëve!

Një të shtunë ato nuk erdhën,

Pyesnin dallgët vallë pse,

Dhe rrufetë heshtat derdhën

Një këtu e një atje.

Pritën dallgët, prita unë,

Pritën pas reve rrufetë,

N’vend të çiftit erdh furtunë,

Dhe zgalema përmbi detë.

Poseidon, ty trafikanti

Të rrëshqiti, valët thanë,

Djali vajzën rrugës ia shiti,

Për një grusht eurosh matanë!!!

Poseidon, në qofsh prap mbret,

Rri vëzhgo, ai prap do kthehet,

Ngrija mal dallgët në det,

Një vajzë tjetër mos t’rrëmbehet!

Qeshet, ngryset, Poseidoni,

Everest u bë dhe deti,

“Ktë mua mos ma kërkoni,

Se mbret n’tokë është pushteti”.

Nga Ismet TAHIRAJ

Qielli sheh hatanë

Kosova në çaste hidhërimi

Dje më pruan hanxhar

Më thane ,a kemi mpehë mirë

Midis yje do të vizëlloi

Midis pikave të kuqe

Do të shkëlqei mëri

Kur shkuan diçka thanë

Ju s’keni as parcela

Ne kemi edhe taban.

Kur u kthyën

Varrët në fushë beteja

Morën lëmerinë

Ah sa e sa skifter

me flokët tona

Çerdhet i gaditnin

Rudinës.

Iliria fshanë

Qielli sheh hatanë…

KOKË NË VETE

Ramushit

Kokë në vete bëjë

Kokë në vete s’ngatërrohem

Gjylpërash përballohem

S’jepem por përcellohem

Jam nga gadishulli Ilirik

Ju them ndër sy

Ti ,që shtihesh i hatrit

S’je mik.

Mos më trazo valet

Dhe ik e ik ….

