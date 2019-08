Ju sugjerojme

Hasan gremi

E sotmja dhe e ardhmja

E sotmja, s’ merr dot fluturim,

Qendron mes kohës së stuhishme. ,

Në heshtje rri si një kodrinë.

S’ fluturon lart, rrufe e furishme. .

Çirret e ardhmja mes trishtimit:

“Në glob, mbarë më pikturoni,

Se kudo shpirtërat e njerëzimit

janë zhuritur, nuk e shikoni?!!!”

Pa kthim

Mik më kishje, po mik më s’më ke,

Zemërimi i acartë ty të mërzit,

Në zemrën time vend më nuk ke,

Të tjera miqësira vijnë, mos u çudit.

Ruaj në të bukurin kujtim,

Kur muzika pushtonte gjithçka

Derdhje hire në krahët e mi, në vallëzim.

Po koha ikën… dhe kthim prapa nuk ka!

Gerta Bandilli

Heronjtë

I harruam heronjtë!

Kishte diçka tek ata

që nuk mund ta pranonim

pa i prekur vetmitë tona prej gjithçkaje

Ne hynim dhe dilnim prej errësirës

uke i braktisur heronjtë dhe ngjarjet

në tryezën ku asgjë nuk dihet

si ishte lënë një natë më parë

dhe pështjellimet e dendura të mjegullës

nuk tregojnë asgjë nga jeta e heronjve

Ndoshta pas të përhirmës së duarve tona

fshihet e jashtëzakonshmja

po ne nuk e shohim

as lavdinë

as rënien

as stuhinë që i rrëzoi

duke përplasur qiej të pabesë dhe

dete të mbushur me forma hënash

Ne i vramë heronjtë duke rrëfyer

Xhelozitë tona të ditës së ndryshkur

nga e ftohta e habitur që pati mbetur

si e vetmja pasuri që gëlltiste

dëshirën tonë për të qenë heronj

po që na pengoi

të pikturonim dhimbje mbi lëkurën

që nuk mundëm t’ia vishinm kohës

pa e shqyer më parë me egërsinë e ulët

të shpirtrave flijues pa motiv dashurie.

Heronjtë vdesin pa dashuri!

Gruaja tjetër

Një grua tjetër rrjedh si lumë

në dejet e mia dhe gatuan bukën

e ditës si shqetësim për kryqin e drunjtë,

por që nuk e di përse të lutet këtë mbrëmje

që krahët hap kur flladi aspak I qetë

i mendimeve përshkon trupin e saj

me forma të brishta prekur nga dashuria.

Një grua tjetër digjet si zjarr

në kujtimet që shkojnë dhe nuk di sit a quajë

kohën që rrjedh duke fshikulluar shikime

që thërrmuan shkëmbinj të stërmëdhenj

që mbjell gurë të lashtë dhe në dhèra

që nuk janë të sajat, por që nuk u vë dot emër

zakoneve të trashëguara prej braktisjes.

Një grua tjetër më flet sa herë

që duhet të përmbys botë të vjetra…



.

