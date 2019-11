Quartet (Poezi)

Ju sugjerojme

Bardha Mançe

Ligësia









Çfarë forme

Çfarë trupi

Çfarë ecje e dredhje ka ligësia

Si e gjen rrugen

E futet të bëjë viktimë

Dh eëndrat e mia

Tinzare, e hollë

Apo e trashë dhe ziliqare?

Kush dorë e mbolli atë farë

Në ca trupa që njesh

Aq të shëmtuara vallë?

Përbindësha pa kokë

Me duar grabitqarë

Instikti i bishës

I sjell ata vërdallë

Ca të shkurtër si të shtypur

E ca të trashë

Ca si skile e ca si djallë

Do kenë jetë ata

Akoma vallë

Pratagonistë në tragjedi

Të thashë, më the

Dhe sot dhe dje

I njëjti refren e njëjta tragjedi

Pratgonistë unë dhe ti

Të tjetërsohet Uni

Të bëhet Ti

Robërimi përhershëm

I shpirtit

Dhe Uni vdes

Dhe bota mbytet në monotoni

Botë kafazesh

Kafazë të vjetra

Kafazë të rinj

Që hapen e mbyllen

Hap të vjetrin

Futesh tek një i ri

Botë pa kafaze shpirtërash

Ku Unë mbetem Unë

Dhe Ti je Ti

Kjo a nu kduhet të jetë

Bota tënde njeri?

Pika shiu

Rri dhe mendoj për ty

Shiu mi sjell mendimet

Pika pika

Ah tani rrebesh shiu

Rrebesh mendimesh

Rrebesh dëshirash

Çudi ky sinkronizim

Vallë qielli ka zbuluar

Dëshirat e mia

Apo dëshirat e mia

Tundojnë qiellin

Dhe me vjen kjo ditë

E rrufeshme

Unë tjetër rrufe

Pres dhe dua

***

Adriana Benga

Tinzare Nata * …

Ajo vjen, kur unë e dua.

Ikën, kur s’e dua më…

Ajo sjell një yll për mua.

Ta prek kurrë s’më lë.

I them se ëndrrat që m’i jep,

gënjeshtare janë.

Ajo qesh nuk zemërohet.

Nxihet kur e pres gjatë.

Zbardhet kur kohën ja di.

Dhe te nesërmen që pres,

Më ndodh e njejta cudi…

E freskët – nata.

E frikshme – nata.

Tinzare – nata.

Kërkon te na mashtrojë…

Na afron në ëndrra,

Tjetër realitet në mëngjes na zgjon.

Dritaren hap,

Vështrimin hedh mbi Dajt.

Me lindjen e diellit,

Fytyra jote më ngjan…!

***

Ilir Paja

Kur gjethja imë më…

Të dy. Prindërit e mi.

Vjeshtojnë vetmi.

Ai trung i lagur.

Ajo gjethe trembur…

Shiu i zbret nga pardesy

E hijes.

Ia tërheq vdekja mëngët,

Xhepat mbushur me sytë E mi…

Bie mbrëmje…

Era i shtyn tutje,

Larg prekjes me njerëzit.

Por as unë s’shoh askënd

Kur ata kalojnë.

Kalojnë aty ku unë

Shplodh një ditë…

Brenda një krateri kafeje…

Që s’e mbusha me dhembje kurrë.

Për t’i lënë të ringjallur në shi…

Lotët e saj dhe era , heshtja e tij.

Kur trungu ai…

Gjethja tretet

shiu duke iu mbështjellë pardsysë së tij.

Duart e tyre vdekja.

Që s’i lë të përshëdesin

Së paku hijen që lënë…

Unë ngrihem…para meje shiu.

Çdo pikë një grimcë ringjallje,

por lot pa tingull…

Type a message…

***

Vivian Horieti

Fluturim mbi atdhe

Fluturoj mbi ty

Vendi im

Prek ajrin

Prek frymën tënde

Kërkoj të depërtoj

Nga lart

Ndër dejet e tua

Dua ti them

Gjithë botës

Shikoni atë mrekulli

Aty poshtë

Është vëndiim

I bukur

I pastër

I ndritur

Nga lart

Dua te zbres tek ty

Te puth malet

Fushat pa fund

Ti flas detit

Me gjuhën e tij

Dhe lumin ta përkedhel

Qe puth çdo çast

Tokën mëmë

E dua fluturimin

Qe ma tregon atdheun

Siç e dua unë

Imazh në ikje

Dielli perëndon

Kur ti shkyçë buzëqeshjen

Nga fytyra jote

Mos u shqetëso i dashur

Unë do ta largoj frikën

Mbrëmje e bukur

Po vjen pranë

Më pranë është hëna

Gjithandej gjithësia

Veç yjet janë larg

Larg si unë dhe ti

Në vetminë time

Mendoj për ty

Dhe e vetmja shoqëri

Një gotë verë

Ngadalë edhe natës

Fundi po i vjen

Por jo dashurisë time

Për ty shoku im.

