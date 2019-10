Quartet, poezi

Ju sugjerojme

Mc-Hijeton (Jeton Shehu)

Pranverë e humbur

Pranvera erdhi dhe iku e dashur,

gjeti gjurmët tona, ne s’ishim këtu,

Nuk pata mundësinë as t’i kërkoja të falur,

kaq shumë harruar pata qenë, me sytë e tu ….

… Dhe kështu, gjithcka mbeti Dimër ,

një kujtim i bukur, ato, dy sytë e tua,

duart strukur thellë, jakën ngritur,

me një mirupafshim mbi buzë flijuar ….

… Fjalë të pathëna që më përqafojnë kaq fortë,

rreth trupit tim sikur duar të akullta malli,

dhe kështu e dashur unë ndiej ftohtë,

e çuditërisht ky i ftohtë, më djeg për së gjalli …

Pranvera erdhi dhe iku e dashur,

gjeti gjurmët tona, ne s’ishim këtu,

ti ndoshta humbur pas një behari,

e unë pas një dimri harruar gjithashtu !…

Nga Mc-Hijeton ( Jeton Shehu )

Baladë malli…

Merëm puthjen veç më lër buzët,

gjuhën ndoshta, nuk e di,

ma vidh hapin por më lër këmbët,

duhet të kthehem në Shtëpi !….

Merëm sytë, por më lër driten,

lerëm shpirtin dhe pse djeg,

do të shkoj dhe unë, dritat u fikën,

mallin të lutem, mos ma prek !!!…

M’i fshih’ rrugët, unë do ti gjej,

ndjekur flladet nëpër botë,

aromat, ajrit do t’ia rrëmbej,

do ta njoh unë timen tokë !…

Do të ndjek vajin e të pashpresëve,

të të mjerëve këngë, larë me lotë,

yllin, që ende ndrin mëngjeseve,

nuk mund t’më ndalësh, është e kotë !…

E imja tokë, e shkretë, e mjerë,

ndodh ta dish, dhe pse çudi,

një jetë të tërë më fal veç helm,

ndërsa unë e ndiej Dashuri !…

Se nuk kanë fajë malet, as fushat jo,

as detet e brigjet, të lara me lotë,

s’më dëbon toka, kët’ mirë e di,

por maskarenjtë, që u shpallën “Zot” !…

Se kam prindërit, kam dhe varret,

ku të parët e mi prehen,

kam të vrarët, dajat, hallën,

kam kujtimet që më zbehen !…

Kam dhe veten pas të lënë,

trazovaçin çilimi,

ah, dhe atë mëmëmadhen,

të mjerën, të vuajturën Shqipëri !…

Ndaj të them, merr çfarë të duash,

veç të lutem, mos m’i merr sot’,

se në Shqipëri pa shkuar,

po ta them, unë nuk vdes dot !…

Sikur Diell …

Pikon qielli këtë mëngjes,

një vështrim rrëshket ndër rrugicat të lag’ta,

diku pas një perde një tjetër hesht,

puthur nga këngë për toka të largëta !…

… Sikur të ndienin,

dielli është aty dhe pse fshehur pas resh,

nëse s’e duam,

s’ka për të ardhur kurrë mes nesh !…

Nuk do ta thajë,

as lotin e qiellit, as mallin e as dhimbjen,

nuk do të qeshim ne, as i bukuri diell !….

Do të shkoj’, thua,

do të shkoj’ sigurisht, them dhe unë,

koha rrëshket si uji ndër duar,

në çdo hap na vdes dhe një çast’ më shumë !…

Do të ikim thua,

sigurisht që do të ikim, dhe unë them,

por shkëlqimin e syve të tua,

me vete do ta kem …

Sikur dielli, t’më puthë, t’më ledhatoj,

ndër rrugica ëndërrash, hap’ e mall’ t’më ndriçojë !

Naxhije Doçi – Prishtinë

PRIZRENI ME BEDENA GURI

Flakërimë e derdhur fisi e plisi

shëmbëllimit historik të dëlirë

në më të bukurin vend

të dheut tim krahështrirë

në Prizrenin e zambakëve të bardhë

e të besës

perlë me bedena guri kurorëzuar,

lashtësi e ruajtur në shtresime

rrezesh të ylberta praruar.

Uratat nuk pushuan kurrë

për urtinë mitike me shkreptimë

jehut deri në kup të qiellit.

As për madhështinë e bekuar

nuk pushuan kurrë përbetimet,

koherencë e përtërirë.

Fjalët në rrëzëllim qëndrese

me peshë të derdhur reflektimi

për pagëzimin e merituar

në folenë e përthekimit të mbarë

galeri e trashëguar.

Zigzageve me stisje pengu

kujtim përvëlues për djepin e përmbysur,

për baladën e trazuar

dhe këngën e mohuar

nga kapërthimet shterpa,

për tërë bezdinë e shtrirë

nga verdhësit e përtej diellit

me përshtypje rrugësh.

Kohëve ritmike në haperim

sërish vrulle guximi

me rrjedha magjike gufimi

në qytetin e shpresës së pashuar,

në Prizrenin me ura guri harkuar

Lumbardhin melodik në përqafim.

Sërish flakërimë e dehur

për frymim të lirë

nëpër gjurmët e etura,

për ëndërrën në rrugën e diellit

ngazëllimit të përtërirë.

NË MBRETËRINË E KUJTIMEVE

(Nënëbardhës sime)

Në kohë rrebeshesh sterrë

mbi nënqiellin e dashurisë,

në Therandën me trimëri brumosur

prehri yt ngrohtësi jete

fjalët tuaja melodi e ndezur,

mbi krelat e shprishura

duart tuaja ledhatim shpirti.

Nata afrohej e në jetën tonë fëmijërore

rrënqethjet trishtuese tejmase shtoheshin

nga refrenet e thyerjes së dyerve

të kullës së gurtë stërgjyshore

nga ata

që kush di se nga ç’egërsirë erdhën

yjësinë për t’na zënë,

lulet për t’na i tharë.

Mbrenda saj në filizat tuaj dhe Ti,

Nënë,

Nëna Bardhe e bardhësisë

ngushllim për njëri-tjetrin.

Babanë na e morën,

e larguan

errësive të trishta e ngujuan.

Nga buzëqeshja jote me flakërimë dëlirësie

lotët vargonj të përditëshmerisë sonë

në pranverë ktheheshin,

e nesërmja mbushej përplotë me shpresë

për shtegëtim udhëve të dritës.

Idhull i dashurisë sonë të paskaj

në mbretërinë e kujtimeve

shoh gjithkah gjurmët e përkushtimit tënd,

sytë tuaj të lodhur e bebëzat flakë

nga puna e netëve të vona me gjilperë

për rritje e edukim ferishtash.

Fjalët kanë zjarmi nga pesha e mallit

për madhështinë tënde Nënë,

Nënëbardha jonë.

Etiketa: Jeton Shehu