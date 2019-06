Quo Vadis Shqipëria?!

Ju sugjerojme

Kur politika po dështon të gjejë dialogun dhe po e çon krizën drejt një kulmi të ri, ku të gjitha skenarët janë të mundshëm, shumë figura të jetës publike, shkrimtarë, intelektualë apo përfaqësues të klerit, kanë bërë apel për qetësi e maturi. Sot, për gazetën MAPO flasin shkrimtarët Fatos Kongoli, Lazër Stani e Visar Zhiti. Të zhgënjyer nga politika dhe politikanët apeli i tyre u drejtohet qytetarëve që të ruajnë qetësinë, të mbrojnë të drejtat e tyre e të mos bëhen pre e aventurave politike

Nga Blerina Gjoka

Kane mbetur dhjetë ditë te forta mes dilemës ku po shkojmë! Pasiguria, ankthi, duket se po prishin atë lloj letargjie 29-vjeçare, mes moçalit të demokracisë hibride dhe kufirit të autoritarizmit të theksuar. Në pozicione të palëvizshme mbesin të dyja palët. Mazhoranca po “udhëheq” e vetme drejt zgjedhjeve (votimeve) të datës 30 qershor, mes pompozitet qeveritar dhe arrogancës verbale, ndërsa opozita proteston jashtë garës zgjedhore, e derdhur në rrugë, në kërkim të sic thote ajo, te normave bazë të demokracisë; zgjedhje të lira dhe ndershme. Vija ndarëse është 30 qershori… Askush nuk di të thotë se çfarë do të ndodhë atë ditë, por nëse nuk ka një “marrëveshje të orëve të fundit”, fundi parashikohet jo i mire. Konfliktet fizike dhe ndërhyrja e policisë në qendrat e KZAZ-ve ka nisur që tani, kjo e nxitur vetishëm edhe nga publikimi në gazetën gjermane Bild të 26 audiopërgjimeve të rënda të dosjeve 339 dhe 184, ku flitet për shitblerje votash, ndërhyrje të drejtpërdrejtë të elitës drejtuese të mazhorancës dhe botës së errët të krimit në “shenjtërine e votës”.

Në kohë të errëta si këto të rrish i heshtur është njësoj si të pranosh të bëhesh palë me të keqen. Thirrjes së ndërkombëtarëve për dialog e qetësi (ndonëse jo në intensitet), u janë bashkuar dhe intelektualë të fushave të ndryshme, shkrimtarë, përfaqësues të klerit fetar etj. Apeli u drejtohet krerëve të politikës duke kërkuar maturi në menaxhimin e krizës dhe vendosjen e interesit të vendit para interesave personale. Kreu i Kishës katolike të Shqipërisë, imzot Xhorxh Frendo, ishte i pari që bëri një apel publik për politikanët e vendit duke u kërkuar atyre të mos përçajnë shqiptarët, por të kërkojnë një zgjidhje paqësore. “Në emër të Zotit, ne katolikët ju lutemi të dhuroni dashuri ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve, duke na treguar se me vendosmëri kërkoni zgjidhje paqësore për këtë situatë. Nuk duam që e keqja të na çojë në të keqe më të madhe. Nuk mund të mbyllim sytë për anomalitë që ekzistojnë. Nuk ka paqe të vërtetë nëse nuk ndërtohet mbi drejtësinë. Harroni sulmet ndaj njëri-tjetrit. Duajeni Shqipërinë më shumë se partitë. Shumica e popullit tonë kërkon prej jush vullnet, që të mos shkojmë në humnerë vdekjeprurëse. Hapni kapitull të ri në politikë. Besimet fetare kanë harmoni, e politika nuk duhet të përçajë popullin shqiptar. Zoti ju dhëntë guxim për të gjetur rrugën e drejtë dhe të paqes”, shprehej në apelin e tij Imzot Frendo.

Por politika duket se është më larg se kurrë udhës së pajtimit. Në Shkodër të enjten e kësaj jave pamë një Shqipëri të ndarë më dysh, disa me njërën palë e të tjerët me palën tjetër brenda një qyteti, brenda një sheshi, ku mbeshtetesit e opozitës protestonin kundër kryeministrit Rama, vetëm disa metra pas gardhit me policë, ku ai po mbante fjalime elektorale. Analistë e intelektualë kanë nisur të bëjnë thirrje për gjetjen e një zgjidhjeje. Ata e shohin klasën politike si përgjegjëse për këtë situatë, fajtore për mosgarantimin e të drejtës së votës, për dhunën dhe situatën ekonomike. Për shkrimtarin Fatos Kongoli politika është ajo që ka zhgënjyer shqiptarët në këto 30 vite duke ndërtuar një karikaturë të mjerueshme të demokracisë. Për të, politikanët janë të etur për pushtet dhe të izoluar në idiotësi, ndërsa apelin e tij si njeri i letrave ua drejton qytetarëve të thjeshtë duke u kërkuar që të ruajnë qetësinë e të mos bien pre e aventurave politike.

Edhe për shkrimtarin Lazër Stani situata është alarmante për demokracinë në vend. Ai e sheh sjelljen e mazhorancës si nisjen e një diktature të re dhe apelin e ka për qytetarët duke u kërkuar që të mos e lejojnë këtë. Sipas Stanit protesta, paqësore por e vendosur, do të jetë e vetmja armë në mbrojte të të drejtave dhe lirive politike, që janë rrezikuar.

Kurse Visar Zhiti bën një apel të fortë: “Unë nuk besoj se ata, politikanët profesionistë, nuk e dinë se ç’duhet, por bëjnë atë që u duhet, më shumë atyre se sa vendit, për fat të keq, kështu besohet. Politika është një gjë serioze, që nuk duhet lënë në dorë të politikanëve, thoshte një i mençur, sociolog. Pra, politikanët duhet të jenë seriozë e të përgjegjshëm, të duan vendin, prosperitetin e tij. Të bëhen lidera, burra shteti. Se politikani mendon zgjedhjet e ardhshme, thoshte Çurçilli, burri i shtetit të ardhmen”.

Shkrimtari Veton Surroi në një intervistë për Koha Ditore duke bërë një analizë të situatës ku ndodhet Shqipëria sot e quan mbajtjen e zgjedhjeve të 30 qershorit një rrugë drejt një konflikti më të madh dhe rënie për vendin.

“Ashtu si kishte vendi ngritje joevolutive me NATO-n, MSA-në dhe Procesin e Berlinit, rënia e tanishme mund të jetë njëjtë tejpërpjesëtimore. Insistimi që zgjedhjet të mbahen më 30 qershor tashmë tejkalon çështjen e legjitimitetit (të cilin nuk do ta kenë nëse mbahen) dhe u afrohet vijave të kuqe të sigurisë kombëtare”, shkruan Surroi. Studiuesi i letërsisë Çapajev Gjokutaj, në profilin e tij në Facebook bën një analizë të krizës politike dhe të votimeve që do të mbahen më 30 qershor, duke i quajtur ato si një moment që do të sjellë më shumë ndasi mes shqiptarëve. “Pas këtyre zgjedhjeve të diskutueshme shoqëria jonë do të dilte edhe më e polarizuar se ç’është sot. Erdhëm në mileniumin e ri të ndarë në partizanë e ballistë, s’kemi pse t’i shtojmë dru këtij zjarri që do të drobiste edhe popuj të mëdhenj e të pasur”, mban qëndrim ndër të tjera Gjokutaj. Ata që kanë në dorë fatet e vendit janë “të ndezur mendërisht”, kur situata kërkon veprim me qetësi dhe të vihen në zbatim fjalët që vijnë prej mendjeve të urta.

Fatos Kongoli: I druhem më të keqes, njerëzit të mos bien pre e ndasive politike

Politika shqiptare ka zhgënjyer në këto 30 vite për ndërtimin e ëndrrës shqiptare për demokraci, ajo ka rënë pre e etjes për pushtet dhe përfitime momentale duke ndërtuar në fakt një karikaturë që ka arritur një kulm të lemerishëm. Në gjykimin e shkrimtarit Fatos Kongoli, një nga autorët më të dashur të lexuesit shqiptar sot, fajtore e kësaj krize politike janë vetë politikanët.

Ai beson se politika “vegjeton e vetëmjaftueshme në izolimin dhe hermetizmin e vet plot idiotësi”. E në këtë mënyrë nuk ka apel për të, por një apel për qytetarët dhe lexuesit e tij të të gjitha kaheve politike: “Të ruajnë gjakftohtësinë, të mos bien pre e pasioneve dhe ndasive artificiale, për interesat meskinë të disave”. “Një popull si yni, me tolerancën e tij të mrekullueshme fetare, aq e vlerësuar nga e gjithë bota, nuk duhet të bjerë pre aventurierësh”, thotë ai në intervistën për gazetën MAPO.

Kriza politike në vend ka arritur pikën më të nxehtë, si e shikoni ju këtë që po ndodh në politikë? Në analizën tuaj si shkrimtar e intelektual, mos vallë kemi dështuar ne si shoqëri që nuk marrim masa mbrojtëse, ose garanci, që mos të lejojmë politikën dhe politikanët të vijnë deri në këtë pikë?

Së pari, më lejoni t’ju falënderoj që më jepni mundësinë të shfaq edhe unë ndonjë mendim në këtë atmosferë jashtëzakonisht të rënduar krize. Dhe, duke ju falënderuar, të shpreh çiltërsisht ngurrimin tim fillestar për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja, të natyrës jashtëletrare. Njëherazi, pesimizmin tim.

Në një dhomë ku të gjithë bërtasin dhe ulërijnë është e kotë të thuash ndonjë fjalë, në rastin më të mirë askush nuk të dëgjon. Nuk e kam fjalën vetëm për politikanët, këta jo e jo. E kam fjalën në përgjithësi, shoqëria jonë është tepër e përçarë, e politizuar, ndërsa aktualisht e barrikaduar frikshëm. Për të gjitha këto, si shumë të tjerë, edhe unë mendoj se fajtore me “F” të madhe është klasa politike, politikanët. Jo se kam ndonjë kompleks ndaj tyre, politika sot është një profesion, më saktë një biznes mjaft lukrativ dhe jo kushdo është i aftë ta ushtrojë. Por kjo, megjithatë, nuk i shpëton ata nga përgjegjësia e rëndë historike për veprimet që kryejnë dhe nuk kryejnë, se tekefundit janë fajtorët kryesorë që ëndrrat tona naive të rreth tridhjetë vjetëve më parë, kur kërkonim një Shqipëri si e gjithë Europa, me meskinitetin, pangopësinë, herë-herë me ligësinë dhe injorancën e tyre, vit pas viti, dekadë pas dekade, nuk ndërtuan gjë tjetër përveçse një të ashtuquajtur demokraci, që nuk arriti kurrë të jetë më shumë se një karikaturë demokracie. Aktualisht shëmtia e kësaj karikature ka mbërritur në një kulm të lemerishëm.

Nga ana tjetër, pjesës së dytë të kësaj pyetjeje, që për të mos u zgjatur nuk dua ta perifrazoj, do t’i përgjigjesha “po”, sipas meje edhe shoqëria jonë ka dështuar. Sepse klasa politike, politikanët, janë prodhim i saj, pasqyrim i saj. Ky “problem”-ndjesë që detyrohem të shprehem kështu, me gjuhën e drunjtë të politikanëve – doemos, nuk është kaq i thjeshtë, përkundrazi, është mjaft i ndërlikuar, objekt i studiuesve, historianëve, analistëve. Unë nuk jam as studiues, as historian, as analist. Jam thjesht një shkrimtar, që kam lexuesit e mi, me të cilët komunikoj përmes librave të mi, i respektoj dhe i dua të gjithë, pavarësisht bindjeve të tyre politike. Është një fakt i pamohueshëm: letërsia dhe artet, duke qenë shprehje e ndërgjegjes së kombit, vetëm i bashkojnë njerëzit, nuk ka ndodhur kurrë t’i përçajnë. E kundërta ka ndodhur dhe ndodh me politikën, prej kohësh ajo ka luajtur dhe vazhdon të luajë rol përçarës.

Pse është kaq agresive politika? Si shpjegohet që shkohet kaq lehtë deri në skaj?

E vështirë t’i përgjigjem kësaj pyetjeje. Them se në thelb agresiviteti i politikës duhet të jetë, veç të tjerash, shprehje e përplasjes së interesave të kundërta ekonomike, për rrjedhojë edhe politike. E kjo reduktohet në çështje pushteti.

Sipas meje, Pushteti është ndjesia më e parezistueshme dhe synimi i natyrshëm i çdo politikani ose politikaneje. Diku, në një libër timin, kam shkruar se Pushteti, me magjinë e tij të jashtëzakonshme, e tjetërson personin, meshkujt në pushtet i zhburrëron, i bjerr, ndërsa femrat në pushtet i shfeminizon. Më duket se nuk është e nevojshme të sjell këtu disa shembuj nga realiteti ynë.

Ndërkaq, më ndodh të lexoj në artikuj gazetash apo të dëgjoj opinionistë në programe televizive, për vjedhje të hapura skandaloze dhe veprime të tjera të tipit mafioz. Nëse është vërtet kështu, domethënë nëse vërtet tentakulat e Mafies zgjaten kudo, siç flitet, gjendja do të mund të quhej katastrofike, në këtë situatë nuk mund të presësh asgjë tjetër përveçse tensionimin e skajshëm të politikës. Rrjedhimisht të njerëzve, të cilët përveç gjendjes së mjeruar ekonomike, bombardohen çdo ditë nga mëngjesi në mbrëmje në mënyrën më agresive nga propagandat e të gjitha anëve.

Së fundi, sipas meje, ky agresivitet i politikës vjen edhe nga fakti se politikanët përgjithësisht, të niveleve të larta apo relativisht të larta, që kanë në dorë fatet e vendit, duket e mendojnë veten të pandëshkueshëm, harrojnë se një ditë ndoshta mund t’u duhet të japin llogari për veprimet që kryejnë apo nuk kryejnë.

Si mund të dilet nga kjo krizë, sipas jush? A mund të shohim një zgjidhje të afërt? Nëse jo, çfarë na pret?

Një tjetër pyetje tepër e vështirë për mua. Nëse zgjidhja do të ishte aq e thjeshtë sa të mund ta sugjeroja edhe unë, punët nuk do të ishin këtu ku janë. Më e keqja, – dëshiroj me gjithë shpirt të jem i gabuar, -nuk shoh ndonjë zgjidhje të afërt. Nëse do të vazhdohet me kryeneçësi e arrogancë kështu, pa pikën e ndjenjës së përgjegjësisë, ku ndonjë zëri të arsyeshëm nuk ia var askush, i druhem më së keqes dhe në këtë të keqe, dihet, askush nuk do të dalë i fituar. Haraçet, si gjithmonë do t’i paguajnë njerëzit e thjeshtë.

Pse këtu në Shqipëri shitblerja e votës nuk shihet vetëm si një problem penal, një problem i drejtësisë, por është kthyer në një çështje kulturore?

Arsyeja, sipas meje është e thjeshtë. Ka një frikë të kuptueshme nga ata që janë zënë me presh në dorë, siç thuhet. Më kujtohet se një politikan shumë i lartë i huaj, në vitin e mbrapshtë 1997, i tronditur dhe pa marrë vesh më asgjë nga realiteti ynë dhe rruga ku u futën ngjarjet, deklaroi i dëshpëruar se nuk po e kuptonte më se kush ishin engjëjt e kush djajtë në Shqipëri. Atëherë ky arsyetim m’u duk i ngritur mbi paragjykime sepse, nëse jo të gjithë ishin djaj, po ashtu nuk ishin as engjëj. Edhe sot në Shqipëri është e njëjta gjë, jo të gjithë janë djaj e jo të gjithë engjëj. Kështu edhe për sa u përket zgjedhjeve, kush më shumë e kush më pak, në kohë të ndryshme, të gjitha palët janë “përlyer” në këtë pikëpamje. Mirëpo tani ka ndodhur një akt pa precedent me gjithë kuptimin e fjalës, nëse më lejoni të shprehem kështu: disa janë kapur me presh në dorë. Argumentet që përdoren për të relativizuar, për të përligjur atë që s’mund të përligjet, më vjen keq ta pohoj, nuk i qëndrojnë as logjikës elementare, janë fyerje edhe për logjikën elementare.

Sigurisht, mua më trishton në thellësi të qenies fakti që një pjesë e bashkatdhetarëve të mi, për arsye të ndryshme, në thelb varfëria e skajshme dhe frika për të nesërmen, e shesin votën, këtë të drejtë të shenjtë prej nga buron themeli i Demokracisë. Përtej tyre, turpi u mbetet sigurisht “ustallarëve” që manipulojnë me një mijë marifete këta mjeranë. Jam tronditur jashtëzakonisht kur kam dëgjuar zërat e njohur të disave, deri në atë çast burra shumë seriozë në sytë e mi, që komunikonin me një fjalor rrugaçësh. O Zot, thashë me vete pa u besuar veshëve, si është e mundur?

Si njeri i letrave cili është apeli juaj sot për klasën politike? Çfarë do të donit të shikonit te sjellja e politikanëve shqiptarë në këtë kohë krize?

Unë nuk kam dëshirë t’i drejtohem me ndonjë “apel” klasës politike. Për arsyen e thjeshtë se ajo vegjeton e vetëmjaftueshme në izolimin dhe hermetizmin e vet plot idiotësi. Nuk u besoj më atyre dhe s’më pëlqen ta harxhoj frymën kot.

Përkundrazi, kam dëshirë t’u drejtohem njerëzve të thjeshtë, veçanërisht lexuesve të mi, kudo që janë, të çfarëdo përkatësie politike, të çdo moshe, sidomos të rinjve e të rejave. Në këtë kohë krize të skajshme, plot rreziqe për ta dhe familjet e tyre, të bëjnë çmos të ruajnë gjakftohtësinë, të mos bien pre e pasioneve dhe ndasive artificiale, për interesat meskinë të disave. Një popull si yni, me tolerancën e tij të mrekullueshme fetare, aq e vlerësuar nga e gjithë bota, nuk duhet të bjerë pre aventurierësh. Do të isha i lumtur nëse kjo thirrje imja do të shërbente sadopak.

Lazër Stani: Jemi në prag diktature, i besoj rezistencës paqësore së njerëzve

“Nuk ka asgjë më të tmerrshëm, më fyes dhe më depresiv se banaliteti”. Kjo thënie e Çehovit është për shkrimtarin Lazër Stani përshkrimi që i shkon sjelljes së politikanëve në pushtet sot në vend, duke marrë shkas nga leksiku i përdorur nga deputetë, ministra, në përgjimet e publikuara nga Bild.

Sipas Stanit jemi në prag diktature dhe vetëm një protestë paqësore dhe e vendosur qytetare mund ta sjellin politikën në binarët e normalitetit.

Kriza politike në vend ka arritur pikën më të nxehtë, si e shikoni ju këtë që po ndodh në politikë?

Të gjitha krizat politike, që kanë ndodhur në Shqipëri gjatë viteve të postkomunizmit kanë një shkak të përbashkët: dhunimin e proceseve zgjedhorë, manipulimin, mosrespektimin e lirisë së qytetarit për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur. Kjo ka sjellë si pasojë zëvendësimin e qeverisjes demokratike me sundimin autokratik. Qytetari nuk ka mjet tjetër për ta kontrolluar qeverisjen veçse votën e lirë. Nëse kjo liri e qytetarit shtypet, mohohet, atëherë, pushteti bëhet i papërgjegjshëm, i pakontrollueshëm. Pikërisht kjo ka ndodhur në Shqipëri në vitet e fundit dhe ky është shkaku thelbësor i krizës së tanishme politike. Franklin Roosvelt thoshte se “liria e një demokracie nuk është e sigurt nëse populli lejon rritjen e fuqisë private deri në atë pikë, sa ajo të bëhet më e fortë se shteti demokratik”. Pikërisht në këtë pikë kemi arritur ne; fuqia private e kryeministrit është më e fortë se shteti demokratik dhe institucionet e tij. Ai qëndron mbi institucionin e presidentit, të gjykatave, të atyre që ekzistojnë dhe të atyre që janë shkrirë, të prokurorisë, të të gjitha institucioneve që përbëjnë shtetin demokratik. Gjithçka kemi arritur në këto tridhjetë vite, tashmë është e shtrirë nën këmbët e kryeministrit. Dhe në një farë mënyre të gjithë ne jemi përgjegjës për këtë, sepse me heshtjen, indiferencën, tolerancën, lejuam që një njeri të bëhet më i fuqishëm se shteti demokratik, aq sa, me arrogancën e tij të padëgjuar, refuzon t’i bindet edhe dekretit të presidentit për anulimin e zgjedhjeve, duke e futur vendin në krizë të thellë institucionale, çka nuk ka ndodhur asnjëherë gjatë tridhjetë viteve të fundit. Ky është prag diktature. A janë të gatshëm shqiptarët t’i dorëzojnë një njeriu liritë e tyre, ato liri të kufizuara që u kanë mbetur? Unë besoj se jo, sepse plagët e diktaturës ende dhembin fort në trupin e Shqipërisë.

Në analizën tuaj si shkrimtar e intelektual, mos vallë kemi dështuar ne si shoqëri që nuk marrim masa mbrojtëse ose garanci që mos të lejojmë politikën dhe politikanët të vijnë deri në këtë pikë?

Dështimi është një fjalë shumë e rëndë dhe nuk do ta shqiptoja kurrë këtë, edhe sikur të ishte i vërtetë. Por gjendemi në prag të dështimit. Para disa javësh isha në Kukës në një takim me nxënës të gjimnazit “Havzi Nela” në një dialog të hapur për të shkuarën diktatoriale. Në fund të bisedës iu bëra një pyetje nxënësve: “Sa prej jush e projektoni të ardhmen tuaj në Kukës?” Përgjigjja ishte shokuese: asnjë nxënës nuk e projektonte të ardhmen e tij në këtë qytet të bukur të Verilindjes. Shumica e tyre mendonin të studionin e të përgatiteshin që t’i siguronin një të ardhme vetes në Europën Perëndimore, ose në SHBA dhe Kanada. Para këtij fakti tronditës shembet e bëhet pluhur e gjithë propaganda ngashënjyese e “Rilindjes”. Po i rikthehem edhe njëherë Franklin Roosvelt-it që thoshte se “Liria individuale nuk mund të ekzistojë pa pavarësinë dhe sigurinë ekonomike”. Pa siguri dhe pavarësi ekonomike njerëzit shndërrohen në lëndë të parë për diktatorët. Dhe fëmijët tanë nuk duan ta pranojnë një fat të tillë ndaj ikin ku e si munden, nga sytë këmbët. Vetëm ky fakt do të mjaftonte që ne të ngriheshim të gjithë në këmbë dhe ta sillnim politikën në vete, ta kthenim atë në rrugën e arsyes. Unë ende besoj se shqiptarët do të gjejnë forca ta ndalin këtë proces të tmerrshëm të zhbërjes së kombit dhe pse më trishton fakti, që përballë një realiteti të tillë, elita e shoqërisë, nëse kemi një të tillë, qëndron indiferente, e trysur në banalitetin rrënues të përditshmërisë.

Pse është kaq agresive politika? Si shpjegohet që shkohet kaq lehtë deri në skaj?

Agresive është politika e veshur me pushtet. Një politikë, që t’i merr të gjitha liritë politike, ekonomike dhe njerëzore, që e siguron mbijetesën nëpërmjet një parlamenti të rrethuar me tela me gjemba e qindra policë si të ishte një kamp përqendrimi, shpreh një agresivitet ekstrem. Qytetari dhe opozita nuk ka mjet tjetër që t’i kundërvihet kësaj politike, veçse protestën, kundërshtimin, rezistencën. Unë besoj te fuqia e protestës paqësore, te fuqia ndryshuese e rezistencës paqësore. Nëse qytetarët e bashkuar rezistojnë paqësisht, do ta mundin ketë qeveri që mbrohet me gaz lotsjellës, shkopinj gome, kordonë policësh e skuadrone komandosh, që fshihet e mbrohet pas gardheve me tela me gjemba, pavarësisht agresivitetit dhe dhunës së saj. Të dhunshmit bëjnë dëme, por nuk kanë të ardhme.

Sipas jush, si mund të dilet nga kjo krizë? A mund të shohim një zgjidhje të afërt? Nëse jo, çfarë na pret?

Po shikoja këto ditë audiopërgjimet e publikuara nga “Bild” dhe në mendje më vinte një thënie e Çehovit: “Nuk ka asgjë më të tmerrshëm, më fyes dhe më depresiv se banaliteti”. E lëmë më një anë manipulimin e votave dhe po marrim vetëm aspektin estetik të atyre bisedave të zhvilluara midis deputetësh, ministrash, të atyre që duhej të ishin elita qeverisëse e vendit. Një banalitet llahtarisës. Si mund t’iu besosh të ardhmen e fëmijëve të këtij vendi, njerëzve që përdorin një leksik të tillë të tmerrshëm, fyes, depresiv. Edhe në rrugë njeriu normal përpiqet t’i shmangë njerëz me formim të tillë, larg qoftë të ulet me ta në kafe, e jo më të qeveriset prej tyre. Ky nuk është leksik elitash qeverisëse, po fjalor banditësh, fjalori i një bande rruge. Edhe ky fakt do të mjaftonte që qeveria të dorëhiqej, të zhdukej nga skena. Por nëse kjo qeveri me arrogancë vazhdon të mbajë pushtetin, duke e zhytur vendin përditë e më shumë në krizë, atëherë e vetmja zgjidhje është protesta, rezistenca paqësore dhe e përditshme e qytetarëve të bashkuar rreth opozitës. Asnjë bandë qeverisëse nuk mund t’i bëjë ballë kësaj rezistence paqësore dhe të qëndrueshme.

Pse këtu në Shqipëri shitblerja e votës nuk shihet vetëm si një problem penal, një problem i drejtësisë, por është kthyer në një çështje kulturore?

Sepse ne ende nuk jemi një shoqëri njerëzish të lirë, njerëzish që kanë pavarësi dhe siguri ekonomike. I varfëri nënshtrohet, shet mjerimin e vet për disa kacidhe dhe shpërblehet për këtë me katër vite të tjera mjerim. Kjo është njëra anë. Nga ana tjetër, ky tranzicion i zgjatur shumë, njerëzve ua ka vrarë shpresën, ua ka rrënuar vizionin e të ardhmes. Ne kemi një shprehje të tmerrshme që e quajmë edhe fjalë të urtë: “Më mirë një vezë sot se një pulë mot”. Kjo tregon mungesën totale të vizionit të së ardhmes, mungesën e shpresës që na ka shoqëruar në shekuj. Dhe ky sigurisht është një problem kulturor. Kjo, gjithashtu, ka të bëjë edhe me një mentalitet nënshtrimi, pajtimi me të keqen, çka ka lëshuar rrënjë thellë në mentalitetin tonë. A nuk jemi ne bartësit e asaj shprehjes së vjetër: “Në Selanik e tatëpjetë/siç ka qenë do të jetë”. Pra, pse të mundohemi. Asgjë nuk do të ndryshojmë! Këtë ua kemi ngulitur në mendje edhe fëmijëve tanë që vetëm ikin nga Shqipëria, e projektojnë të ardhmen e tyre tjetërkund. Edhe njëherë që studentët u ngritën për ta ndryshuar këtë realitet, ne nuk i mbështetëm. I lamë vetëm deri sa ata i thyen.

Si njeri i letrave cili është apeli juaj sot për klasën politike? Çfarë do të donit të shikonit te sjellja e politikanëve shqiptarë në këtë kohë krize?

Vetëm kryeministrin që flet për sukseset e “Rilindjes” nuk do të doja ta shihja. Dhe në veçanti kryetarin e Bashkisë së Tiranës, që bën fushatë me veten, se kandidatë rivalë nuk ka, çka më kujton figurat groteske të sekretarëve të Partisë së Punës që bënin fushatë duke sharë Mbretin, ballistë e zogistë edhe pse kishin kaluar tridhjetë a dyzet vjet në pushtet. Edhe ata flisnin për suksese imagjinare dhe për jetën e lumtur të popullit nën sundimin e tyre, ndërkohë që e identifikonin veten me Shqipërinë. Unë them se duhet të marrë fund spektakli i shëmtuar i këtyre ditëve, një spektakël fyes për inteligjencën e çdo shqiptari. Personalisht më bën të ndihem keq kjo gënjeshtër e madhe publike, ky banalitet politik i orkestruar me kujdes nga mashtrues profesionistë.

Ndërkaq është e kotë t’u bësh apel njerëzve që nuk kanë veshë të dëgjojnë dhe sy të shikojnë, sepse kemi të bëjmë me njerëz që janë verbuar dhe shurdhuar nga pushteti i tyre. Apeli im shkon për qytetarët, sepse vetëm ata me protestën e tyre, rezistencën e tyre paqësore, me vendosmërinë tyre për të mos i dorëzuar të drejtat dhe liritë politike te sundimtari i radhës, mund ta sjellin politikën në binarët e normalitetit. Dhe kjo zgjidhje unë besoj se do të vijë shpejt, pavarësisht se ngjan sikur jemi futur në një rrugë pa krye, në një tunel të errët pa dalje.

Visar Zhiti: Politika është një gjë serioze, nuk duhet lënë në dorë të politikanëve

Politikanët tanë mendojnë vetëm fatin e tyre, nuk janë burra shteti që mendojnë për të ardhmen. Kështu shprehet shkrimtari Visar Zhiti në intervistë për MAPO. Sipas Zhitit, ata duhet të dalin nga kultura e urrejtjes dhe të bëhen europianë e të gjejnë gjuhën e dialogut.

Kriza politike në vend ka arritur pikën më të nxehtë, si e shikoni ju këtë që po ndodh në politikë? Në analizën tuaj si shkrimtar e intelektual, mos vallë kemi dështuar ne si shoqëri që nuk marrim masa mbrojtëse ose garanci që mos të lejojmë politikën dhe politikanët të vijnë deri në këtë pikë?



Kriza politike në vend ka arritur pikën më të ftohtë, do të thosha, acar fare, po flas thjesht, si një qytetar, ndërsa nxehtësia është poshtë, do të thosha, mes protestuesve dhe policisë, aq sa ndonjëherë duhet uji i zjarrfikëseve për shuarje e përballje… Qytetarët kanë të drejtë, por e drejta duhet kërkuar me qytetari. Duhet zgjedhur dhe zgjedhjet janë bërë të vështira, duken si të pamundura, një absurd, ku kundërshtar është vetvetja.

Nuk dua ta besoj se kemi dështuar si shoqëri, jemi të tradhtuar, edhe të mashtruar, pa profilaksinë e duhur dhe… dhe… nuk di ç’të them, duhet vetëndaluar marrëzia e politikes, që sa më lart, aq më e çmendur bëhet.

Pse është kaq agresive politika? Si shpjegohet që shkohet kaq lehtë deri në skaj?



“Politika” është shndërruar në një lojë dramatike, kokëforte dhe kriza në një mbingarkesë të tepërt për vendin, rrënuese dhe si gjithçka e tepruar, del kundër vetes, siç thoshin grekërit e lashtë. Politika i ngjan një ringu, aty bëhet boks metaforik dhe jo, ndërsa përreth populli shikon ndeshjen, ndizen gjakrat me mundësinë e kacafytjes. Absurd dhe trishtim dhe të drejtë kanë të gjithë sipas mënyrës së tyre, por ashpër, tejet ashpër. E drejta e parë është interesi i vendit.

Sipas jush, si mund të dilet nga kjo krizë? A mund të shohim një zgjidhje të afërt? Nëse jo, çfarë na pret?



Besoj se do të vetëndreqet nga përplasja, për të mos thënë se do të vetëshkatërrohet kjo që është, për t’ia lënë vendin normales, që do të vijë… dhe me ndihmën e te ndërkombëtarëve. Porositë nga SHBA dhe Bashkimi Europian janë të qarta dhe jetike. Duhet vullneti për t’i zbatuar.

Pse këtu në Shqipëri shitblerja e votës nuk shihet vetëm si një problem penal, një problem i drejtësisë, por është kthyer në një çështje kulturore?



Antikulturore duhet thënë. Mungon jo vetëm kultura politike, por dhe edukata kombëtare, siç thoshte Lasgush Poradeci. Zhvleftësimi i votës nis me zhvleftësimin e atyre që votohen, përgjegjësi e partive kjo. Se ç’bëhet brenda në parti, nuk e di. Unë jam me partinë e popullit, që ende s’është themeluar…

Si njeri i letrave cili është apeli juaj sot për klasën politike? Çfarë do të donit të shikonit te sjellja e politikanëve shqiptarë në këtë kohë krize?



Unë nuk besoj se ata, politikanët profesionistë, nuk e dinë se ç’duhet, por bëjnë atë që u duhet, më shumë atyre se sa vendit, për fat të keq, kështu besohet. Politika është një gjë serioze, që nuk duhet lënë në dorë të politikanëve, thoshte një i mençur, sociolog. Pra, politikanët duhet të jenë seriozë e të përgjegjshëm, të duan vendin, prosperitetin e tij. Të bëhen lidera, burra shteti. Se politikani mendon zgjedhjet e ardhshme, thoshte Çurçilli, burri i shtetit të ardhmen. Apeli më i vyer tani ka qenë ai që bëri ipeshkvi i dioqezës Durrës-Tiranë, i Kishës tonë katolike, Imzot George Frendo. Merr shembullin e besimeve fetare, tha ai, ne jemi në harmoni mes nesh. Bashkëpunoni që vendi të mos bjerë në humnerë. Dhe lutja e ipeshkvit të Rrëshenit, imzot Gjergj Metës është frymëzuese për të gjithë. Marrëveshje duhet. Bashkëpunim. Respekt për veten, dashuri për njerëzit. Jo në urrejtje e shkatërrime. Që të shkojmë në Europë, duhet të kemi Europën e Kulturës brenda vetes, demokracinë dhe lirinë dhe besnikërinë Euroatlantike, kujtesë dhe vizion Perëndimor, me flatrat e shqiponjës së Flamurit.

