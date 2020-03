Qytetarët nuk i detyrohen Beketit, përgjegjësit kanë emër

Ju sugjerojme



Nga Pano Soko





Një gjykatë arbitrazhi vendos të ndëshkojë një shtet, kur persona me pozicione drejtues në autoritetet e këtij vendi shkelin ligjin dhe marrin vendime në dëm të një investitori të huaj. Me ligj nënkuptohet ligji vendas, marrveshjet ndërkombëtare të ratifikuara, vendimet e Gjykatave vendase apo ndërkombëtare, marrveshje/kontrata biznesi ose konçesionare të ratifikuara me VKM ose vendim parlamenti.









Pra në thelb qëndron shkelja e një akti ligjor ose nënligjor, në fuqi në Republikën e Shqipërisë nga një individ ose disa individë me pushtet.

Pra “Shkelje e ligjit”!

Njëlloj me atë që vjedh lekët e taksave. Shumë më shumë se ai që lidh dritat, se s’ka lekë të paguajë muajin.

Qytetarët shqiptarë nuk i detyrohen asnjë kokërr leku Becchetit. Ata që i detyrohen lekë Bechetit janë njerëz me emra dhe mbiemra. Vendimi i gjykatës i ka të shkruar emrat.

Ata që kanë shkelur ligjin dhe që janë gjetur si të tillë nga vendimi i gjykatësve të Washingtonit, duhet të marrin përsipër të paguajnë gjithë shumën nga lekët e tyre personale.

Të shesin shtëpi, të shesin prona, të mbledhin lekët ku i kanë fshehur e groposur, të marrin kredi në bankë, të bëjnë çfarë të duan, ata duhet t’i paguajnë zotërisë çdo dëm që i kanë shkaktuar nëpërmjet shkeljes së ligjit që gjykata ka evidentuar. Dhe pasi të kënë paguar dëmet, të shkojnë para drejtësisë penale për t’u përgjigjur për shkeljen e ligjit.

Unë personalisht Bechettin as e njoh, as e kam parë, as e kam takuar ndonjëherë dhe normalisht s’i kam shkaktuar ndonjëherë dëm. Asnjë gjykatë s’më ka gjetur fajtor ndaj tij. S’kam asnjë detyrim ndaj tij. S’paguaj asnjë lek për të. Kjo vlen për të gjithë ata si puna ime..

