Qytetarja nga Durrësi i përgjigjet Ramës për fyerjen e gruas në Kurbin (Video)

Ju sugjerojme

Ndërkohë që qytetarët e prekur nga tërmeti shkatërrimtar i 26 nëntorit presin përgjigje, shpresë dhe zgjidhje, shpesh herë janë përballur me një kryeministër ‘jo të qetë’, i cili nuk i dëgjon, por flet më shumë se ata. Jo pak herë janë përballur edhe me fyerje.

Gjatë një takimi që kreu i PD-së po zhvillonte me banorët e prekur nga tërmeti në Durrës, një qytetare i ka kthyer përgjigje kryeministrit Edi Rama, i cili më herët, gjatë një takimi me banorët në Kurbin, debatoi me një grua, madje dhe e ofendoi.









Ish-deputetja e PD-së Albana Vokshi, përmes një postimi në faqen zyrtare në ‘Facebook’, ka shpërndarë një video me dy sekuenca, ku në njërën paraqitet kryeministri duke debatuar dhe fyer gruan nga Laçi, dhe në sekuencën tjetër gruaja nga Durrësi e cila thotë, “Më mirë beqare se sa me marrë një burrë si Edi Rama”.

Etiketa: Albana Vokshi