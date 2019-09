Ra ky tërmet dhe u pamë

Ju sugjerojme

Tirana është një qytet armiqësor. Deng me stres, me kalimtarë në hall, me fytyra shumë rrallë të qeshura. Qysh se nis marshi i tmerrshëm i qepenave e deri pas mesnate, të vranët janë njerëzit. Zhurmë, të bërtitura dhe nga ana tjetër memecëri. Nuk ka një komunikim normal. Qytetarët përditë e më të vegjël, përballë betonit që ngjitet e ngjitet kërcënueshëm vertikalisht. Boja e homo sapiensit ka humbur. Lagjet, këto fjetore të mëdha, ku në një pallat gjysma nuk flet me gjysmën tjetër. Dikush ja ka prishur dikujt në kafe, një tjetër nuk paguan për administrimin, dhe është patjetër dikush tapë, një soj është cmirëzi, dhe shumica mendjemëdhenj.

Ka edhe më. Rlindas fodullë, demokratë që ndihen viktima, dhe lësëistë që thonë e morët vesh car tha Meta. Në armiqësinë e përgjithshme, për shkak se punët nuk ecin kurrkund, konsumi ka rënë, dhe përditë e më pak blihet në markete, se për ikje në fundjave s’bëhet llaf, ka ndikuar sigurisht dhe politika.

Por sot, e shtune 21 shtator, në orën 16.05, të gjitha këto janë lënë mënjanë.

Tërmeti që ra, duket se shkundi edhe nervozizmin, pakënaqësitë, dhe inatet. Qindra burra dhe gra u lëshuan rrugëve, u bënë grumbull, pjesë e një bashkësie humane, të pamundur, të dobët e solidarë, përballë një shkundje që dha natyra. U harruan debatet e vjetshme, dhe ato më të freskëtat të pak ditëve më parë. U tretën dallimet prej krahinave. Ranë edhe ato sinoret partiake. U shuajtën dhe pabarazitë sociale, mes milionerëve të vilave ngjitur me të ngratët e rrokaqiejve që mezi mbyllin muajin.

C’ishte kjo? Si jeni? A shpetuat të gjithë? Dhe ja ku janë, tok të tërë bërë bashkë, në një copë vend diku mes ngrehinave të shëmtuara, se shumë pak truall ka ngelur bosh.

Kjo orë e vështirë, trandja më e madhe në 40 vitet e fundit, i bëri të reflektojnë të gjithë, lakmitarët, të babëziturit, arrivistët që nuk ndalen para asgjeje për të shkuar diku, këpucarët, shitësit e rrobave të përdorura, pensionistët, veteranët që mbajnë ende foton e Enverit në xhep, pasanikët me mercedes të fundit, adhuruesit pa shkak të rilindjes, ata që thonë se Veliaj po punon edhe pse kanë një javë pa u larë se s’kanë ujë, të rinjtë që rrinë tërë kohës me hundën zhytur në smart phone, mashtruesit, hajdutët e tenderave, vjedhësit e shtëpive, cdo filozof i djathtë që e di veten më të dijshmin e ballkanit, të ndershmit dhe mëkatarët. Në të njëjtin qiell, disa orë njësoj, në të njëjtin destin.

Për të kuptuar ndoshta se jeta nuk është aq e gjatë sa për të mbjellë kaq shumë ndasi e hasmëri. Dhe sidomos për t’u ndërmendur, se jeta është vetëm një, nuk ka disa.

Etiketa: termet 5.8 balle ne tirane