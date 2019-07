Rabiot mbyll vizitat mjekësore me Juventus: Ja kush i doli garant

Adrien Rabiot ka kryer vizitat mjekësore në J Medical të Torinos dhe pasi ka dalë ka firmosur edhe autografe te tifozët e pranishëm jashtë strukturës.

.@Adriien_Rabiiot📍is here for his Juventus Medical! pic.twitter.com/LZKCDM1IFn

— JuventusFC (@juventusfcen) July 1, 2019