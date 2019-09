Racizëm ndaj Lukakut, thërret arbitrin por ai bën sikur nuk e dëgjon

Rikthehet racizmi… Pas episodit me Moise Kean, sezonin e shkuar, në Cagliari-Juventus, tani ka qenë rradha e Romelu Lukakut që të jetë nën shënjestrën e tifozerisë sarde, teksa përpara se të godiste penalltinë (që më pas shënoi), ndaj belgut janë dëgjuar imitime të majmunit nga tribuna e ultrasve… Belgu ka tërhequr vëmendjen e arbitrit por ai as nuk e ka dëgjuar dhe ka vërshëllyer për goditjen e 11-të metërshit.

Serie A wants to be taken seriously while they allows fans to make monkey noises like it’s the most normal thing in the world? Do one. pic.twitter.com/R9vhlW0wLo

— InterYaMedia (@InterYaMedia) September 1, 2019