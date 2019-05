Rafaela Fiko: Ronaldos i ulen femrat në gjunjë, në shtrat ka qenë…

Ju sugjerojme

Modelja e njohur Rafaela Fiko, e ftuar në programin “Histori Italiane”, ka folur për historinë e dashurisë me Mario Balotelin si dhe për lidhjen e shkurtër me Kristiano Ronaldon.

“Baloteli? Gabuam të dy! Është një plagë që me kalimin e kohës po shërohet. Në fillim vuajta shumë për shkak të dashakeqësisë së njerëzve. Vajza ime është gjëja më e bukur, është njësoj si babai i saj. Mario e takon një herë në muaj. Nuk kërkoj shfajësime nga ana e tij, ishim të dy të rinj dhe nuk e ka kuptuar gabimin që ka bërë. Ai është një baba shumë i mirë. A mund të rikthehet shkëndija e dikurshme mes nesh? Në jetë kurrë nuk i dihet, sot për sot, po mundohemi të jemi prindër të mirë. Për sa i përket Kristiano Ronaldos, mund të them se nuk kemi marrëdhënie të mira, nuk flasim më” ,ka thë ajo.

“Akuzat ndaj tij për përdhunim? Nëse do të ishin të vërteta, do të ishte diçka shumë e keqe. E kam të vështirë ta besoj që një djalë si ai, të cilit të gjitha femrat i ulen në gjunjë, mund të abuzojë. Me mua ka qenë perfekt, asnjëherë i dhunshëm në shtrat”, u shpreh Rafaela Fiko.

Etiketa: baloteli