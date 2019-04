Rakipllari:Nëse do kishte zgjedhje të drejta, opozita del me shumicë

Ju sugjerojme

Robert Rakipllari, kryeredaktor i Gazetës Panorama i ftuar në “Dritare me Rudinën”, u shpreh se qeveria ka ardhur në pushtet me banda dhe kriminelë. Ndër të tjera Rakipllari tha se nëse në Shqipëri do të kishte zgjedhje të drejta dhe të lira, opozita e sotme del shumicë.

“Nëse sot bëhen zgjedhje të ndershme dhe të lira, opozita del shumicë. Këtë ua garantoj. Pse e them këtë? Sepse opozita po ua thotë që problemi është se qeveria ka lidhje me bandat, bashkëpunon me krimin. Atëherë derisa ndodhin të tilla gjëra, përse duhet të hyjnë në zgjedhje. Është absurde të flasësh për zgjedhje, kur kemi këtë realitet.

Çfarë logjike është kjo? I bie që edhe opozita të thotë të hyjmë edhe ne me banda në parlament. Por kjo nuk është demokratike, nuk është normale dhe që nuk duhet bërë. Atëherë e vetmja mënyrë është protesta e ndershme, për të çuar shqiptarët kundër kësaj qeverie”, deklaroi Rakipllari.

