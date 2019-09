Rama 30 minuta me Merkel: Vlerësim pozitiv për Shqipërinë (VIDEO)

Ju sugjerojme

Takimi i kryeministrit Edi Rama në Berlin me kancelaren gjermane, Angela Merkel ka zgjatur rreth 30 minuta. Në përfundim të takimit, kreu i qeverisë u shpreh në rrjetet sociale se vlerësimi i Merkel për Shqipërinë ishte pozitiv. “Shumë i inkurajuar nga vlerësimet dhe predispozita pozitive ndaj Shqipërisë e kancelares Merkel“, shkroi Rama në Facebook.

Nuk dihet ende qëndrimi zyrtar i Berlinit lidhur me çeljen e negociatave për Shqipërinë në mbledhjen e 18 tetorit të BE në Bruksel. Krahas Gjermanisë, vende skeptike janë edhe Franca e Holanda. Të shumtë janë zërat që flasin për çeljen e bisedimeve me kushte, sidomos nga Gjermania me kryefjalë Kodin Zgjedhor dhe funksionimin e sistemit të drejtësisë.

Kryeministri Rama nisi takimit në Gjermani herët në mëngjes, me përfaqësues të Bundestagut. Ai ka marrë pjesë në Komitetin e Çështjeve Europiane të Bundestagut, për të kërkuar PO-në e parlamentit gjerman për Shqipërinë, siç thotë kryeministri. “Bashkëbisedim i hapur dhe pozitiv“, shkruan Rama.

LEXO EDHE:

Etiketa: Angela Merkel