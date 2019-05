Kryeministri Rama: Nuk iki nga detyra! Kam nisur një luftë

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me kandidatët e Partisë Socialiste për zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Rama tha se këto zgjedhje do të jenë një betejë me fantazamat e së shkuarës. Kryeministri u kërkoi 61 kandidatëve të PS-së të japin maksimumin në çdo zonë, në mënyrë që qytetarët të shkojnë për të votuar.

“31 maji është çelja e fushatës, rrugëtimi drejt 30 qershorit. Në vend të një humbje me nder në këtë garë zgjedhore ku me siguri mund t’i fitonin disa bashki, zgjodhën rrugën e një disfate me qeder për Shqipërinë, që do tu mbetet bashkë me turpin në derë. Nuk garuan nga frika e përballjes me ne.

Do të ketë fushatë. Madje fushatë intensive, si asnjëherë më parë. Në shumicën e bashkive jemi vetëm me një kandidat. Do të shfrytëzojmë të gjitha energjitë tona, ku objekt do të jetë që të realizojmë numrin më të madh të pjesëmarrjes në zgjedhje. Do të jetë një betejë për të fituar zemrat e shqiptarëve, në luftë me fantazmat e së shkuarës. 30 qershori do të jetë momenti i rënies së një teorie se mund të fitosh edhe pa marrë pjesë.

Janë boll 30 vjet që i njëjti lider, i cili si President dogji Shqipërinë dhe si Kryeministër vrau dhe plagosi protestues”, – tha Rama

Kryeministri tregoi edhe arsyet pse nuk largohet nga detyra.

“Ramën nuk e mundin dot me zgjedhje, prandaj “Rama Ik”. O burra të shpëtojmë vatanin, se kemi me vete edhe filxhanin. Të iki Rama që të qetësohen të marrasurit për pushtet. Jo sot, dje do kasha ikur unë, po lejuam që qeveritë në këtë vend të vijnë nga rruga e baltosjes dhe jo nga rruga e demokracisë.

Për mua kjo punë nuk është as qef personal, as përfitim matrial. Pushteti nuk është mundësi për të rrëmbyer, por privilegj për të shërbyer. Nga kjo detyrë iket vetëm kur ta kërkojnë ata që ta kanë dhënë të drejtën, me votën e tyre si qytetarë, apo me votën e tyre në parlament.

Nuk i iki kësaj detyre se në çdo drejtim kam nisur së bashku me ju, një luftë që përballem çdo ditë me probleme. Një luftë se korrupsioni, tarafi dhe marifeti, janë edhe brenda nesh. Një luftë ku marr frymë i lehtësuar se e zgjidhëm hallin e dikujt, por pak më vonë marr vesh se kemi një hall tjetër për të zgjidhur“, – theksoi Kryeministri.

