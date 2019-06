Rama: Ajo që po bën opozita, s’ka ndodhur në asnjë vend të NATO-s

Ju sugjerojme

Shqetësimin për situatën politike në vend kryeministri Edi Rama e ndau edhe me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. Në konferencën e përbashkët për shtyp në Kryeministri, Rama tha se zhvillimet e fundit kanë cenuar imazhin e vendit si anëtar i NATO-s. Gjithashtu, kreu i qeverisë theksoi se ajo që po tenton të bëjë opozita nuk ka ndodhur në asnjë vend të Aleancës Veri-Atlantike. Ai shtoi më tej se zgjedhjet e 30 qershorit do të zhvillohen ndërsa duke iu referuar opozitës tha se vendosi t’i bojkotojë zgjedhjet dhe se nuk pati asnjë pengesë të qëllimshme apo ligjore, për ta lënë jashtë procesit.

“Unë dua të nënvizoj se asnjë vend të NATO-s nuk ka ndodhur çka po ndodh këtu dhe çka disa forca kryesore të opozitës paralajmërojnë dhe më saktë do të përpiqen të ndodhë këtu, do të ishte një njollë e pashlyeshme për vendin tonë. Patjetër që diçka e tillë nuk shkon në favor të vendit dhe nuk përputhet me interesat dhe verat e NATO-s, dhe si padashje çon ujë në ata që nuk e dëshirojnë integrimin e vendit as në NATO as në BE.

Kjo nuk është një shfaqje e një shqetësimi të madh popullor. Është një inskenim politik dhe nuk ka shans që të shtrihet përtej kufijve të skenës politike. Ne do të zhvillojmë zgjedhjet si një proces i patjetërsueshëm demokratik. Nëse opozita pengohet qëllimisht ose ligjërisht të hyjë në zgjedhje, zgjedhjet nuk janë demokratike, nëse dikush nuk preferon të hyjë në zgjedhje, kjo nuk i bën zgjedhjet jodemokratike. Është koha që kjo histori të marrë fund. Në këtë proces artificialisht të organizuar, Shqipëria si një vend i NATO-s nuk do të cenojë as imazhin e vet dhe as qetësinë e Aleancës Euroatlantike”, u shpreh Rama.

Rama zbardhi detaje edhe nga biseda me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s. “Vizita është një afirmim i vëmendjes dhe i kujdesit ndaj Shqipërisë dhe rajonit. Kemi diskutuar për aspektet e bashkëpunimit dhe kontributeve tona brenda NATO-s. Kemi ndarë dhe përshtypjen se Forcat tona të Armatosura kudo ku kanë kontribuar kanë shfaqur aftësi të spikatura operacionale. Kemi diskutuar dhe për kontributin buxhetor për mbrojtjen. Dua t’i përcjell edhe publikisht familjeve të dy dëshmorëve tanë në misionin tonë të NATO-s në Letoni shprehjen e ngushëllimeve nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm.Kemi diskutuar dhe për këtë moment politik që po kalon vendi jonë, qoftë në aspektin e marrjes së rekomandimit dhe konfliktit politik që nuk i shërben vendit. I kam kërkuar ndjesë për motin jo tipikisht të Shqipërisë dhe Tiranës në këtë fazë të vitit por mbase duke ardhur në një ditë me re dhe shi është ndjerë si në shtëpinë e tij në Norvegji”, theksoi kreu i qeverisë.

